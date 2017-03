A tous les nouveaux arrivants du Québec, ou à tout cela qui souhaite un jour y immigrer, Dany Laferrière laisse un travail colossal, un guide d’intégration pratique, une œuvre immense : tout ce qu’on ne te dira pas, MONGO. Paru aux éditions : Mémoire D’Encrier, en 2015, ce titre allonge la liste des prouesses littéraires de cet homme qui est né en Haïti, mais né écrivain au Québec.

En effet, écrire c’est faire un acte magnanime, c’est s’ouvrir à l’humanité, du moins, aux horizons de l’altérité. Dany vous fera découvrir tout cela, avec cette même simplicité et cette même limpidité de langage qu’on lui reconnait. « Tout ce qu’on ne dira pas, MONGO » est donc une ouverture à ces milliers d’hommes et de femmes qui, pour des raisons plurielles, partent en quête de nouveau repère, d’un nouveau départ au Québec. L’écrivain se rend encore immortel en offrant son vécu et son intimité, comme outil pédagogique dont un immigré peut se servir pour gravir l’escalier social et culturel. En fait, que faut-il retenir comme essentiel du texte ? Notre démarche ne consistera pas à faire un compte rendu de lecture exhaustif du texte, mais à souligner à l’encre forte certaines considérations que nous considérons fondamentales, tout en portant un regard analytique sur l’ensemble du texte.

-L’histoire en bref-

Tout ce qu’on ne te dira pas, MONGO, c’est l’histoire d’un jeune camerounais appelé MONGO qui vient à peine de débarquer à Montréal, mégapole, comme paris, New York, Shanghai, Tokyo, etc., qui en raison de son gigantisme, constitue toujours un univers complexe pour tout nouveau venu. La complexité est tant dans ce dernier aspect que dans le fait qu’il faut apprendre à vivre dans cette nouvelle société, une société qui n’est pas sienne, avec de nouveaux codes, sociaux, politiques, économiques et culturels. Un après-midi l’écrivain croise MONGO sur la rue St Denis. Comment s’orienter dans cet univers complexe ? Comment s’insérer dans cette nouvelle société, lui demande Mongo. C’est ce à quoi va s’atteler l’auteur dans son travail.

-Tout ce qu’il dira à MONGO-

[…] une société ne livre pas ses mystères qu’a ceux qui cherchent à la comprendre, et personne n’échappe à cette règle implacable, qu’on soit du pays ou non. Ici, MONGO est face à une invitation, celle de chercher à comprendre son espace d’accueil dans sa culture, sa géographie, sa démographie, son histoire et même dans sa dimension de complexité. L’écrivain lui parle, en effet, de la langue, des saisons, de l’amour, de la religion, du racisme, de l’histoire...

La langue, il expliquera, entre autres, à MONGO cette dualité entre le français et l’anglais ; l’anglais, l’héritage de la colonisation, alors que le français, « la seule chance pour le canadien d’affirmer son identité propre par rapport aux États-Unis ».

Concernant le climat, le viel écrivain explique à mongo la logique des saisons ici au Québec. Les saisons, il les analysera à travers une dualité nord- sud. Si au nord, les saisons « la vie est rythmée par des saisons très contrastées ou tout se joue : les émotions comme l’économie », l’écrivain fait remarquer à MONGO que cette notion de saison échappe aux gens du sud. Il veut juste démontrer la rationalité qui sous-tend la logique des saisons. Chaque nouvelle saison un discours et aussi de nouveaux habits, et même de nouveaux débats politiques. MONGO doit retenir tout court que les saisons changent le cours de la vie. Même l’amour subira l’influence des saisons, lui dira-t-il.

Par ailleurs, l’écrivain invite MONGO à se méfier de l’air parfait que présente le système dès l’arrivée. « Tout doit paraitre parfait à l’arrive, mais c’est au fil du temps qu’on découvrira toutes les imperfections » MONGO, en ce sens, doit comprendre qu’il y’a des mécanismes de violence symbolique qui sous-tendent les rapports avec l’ensemble du système. L’écrivain met donc le jeune camerounais sur des pistes qui peuvent lui permettre de mieux s’orienter, s’intégrer…

Tout ce que MONGO doit savoir.

[…] tout nouveau-né est un immigré qui doit apprendre pour survivre avec les nouveaux codes sociaux. [..]. En effet, Dany Laferrière après avoir fait la radiographie du Québec, présentée à travers ses aventures de plus de quarante ans, donne à MONGO des éléments basiques de socialisation au Québec. Pour l’essentiel, l’écrivain invite MONGO à éviter le ghetto, même si parallèlement il en reconnait les vertus. Il exhorte le nouveau venu à ne pas vite se faire remarquer, et éviter toute forme de snobisme. [ ..] Du mois, MONGO doit savoir que le corps à un langage au Québec. Le sourire n’est pas forcement marque d’attirance mais peut être expression de distanciation sociale. Le silence, le regard, tout a un sens. Quand vous parlez à une personne, il faut la regarder au blanc des yeux, sinon vous êtes en train de mentir. Concernant la politique, il y’a un danger. On peut toujours parler de politique internationale, mais toujours dans un sens humaniste. Quant à la politique nationale, il ne faut jamais dire ce qu’on pense avant de savoir dans quel groupe on se trouve. Il y’a deux catégories de gens qui n’ont pas droit à une mise à nu sur ce sujet : les artistes et les immigres, argumente, l’auteur. Cette considération est aussi valable concernant le racisme. [..] Il se peut que vous soyez témoin d’un acte public de réalisme. Mais ne soyez pas le premier à le dénoncer. Laissez la possibilité à un natif de le faire. Ici, règne une prétention à l’égalité. C’est pourquoi on préfère le tutoiement au vouvoiement. Le tutoiement vaut même dans les rapports verticaux. En bref, pour aider MONGO r à mieux intégrer la nouvelle société, il lui conseille d’étudier le pays dans sa culture, son histoire, sa religion, sa démographie, sa sociologie, mais notamment ses codes sociaux, ce que personne n’osera peut être dire un jour à MONGO.

En somme, « «tout ce qu’on ne te dira pas, MONGO », à bien analyser, dépasse le cadre d’une simple production littéraire. Ce travail a une très grande portée scientifique. On peut donc l’assimiler à un travail ethnographique, servant d’ailleurs de prétexte pour décrire la société québécoise dans ses forces et ses faiblesses. Ce texte qui est le fruit de plus de quarante ans de vie québécoise est un guide incontournable auquel aucun immigré ne devrait s’échapper. Comme aiment le dire certains camarades, ce livre doit être considéré comme la bible de tout nouveau venu au Québec.