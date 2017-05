Depuis quelque temps, on remarque sur les réseaux sociaux une certaine inclination de certains habitués à dénigrer tout ce qui concerne le pays. Comme de véritables borgnes, ils ont toujours un œil grand ouvert sur ce qui va mal et l’autre fermé sur tout ce qui en principe devrait émoustiller leur fierté.

Ne leur parlez pas de la visite de la miss univers et de sa suivante Raquel Pélissier au Cap-Haïtien. Ni du succès de notre cinéaste Raoul Peck avec son dernier film « Je ne suis pas votre nègre».

Encore moins des efforts du gouvernement pour relancer l’agriculture dans le pays afin que nous devenions moins dépendant du voisin, oh non! Pas assez pimenté à leur goût et bon pour les goujats. Pour paraphraser l’autre. Mais s’agit-il de relever les difficultés de langage d’un parlementaire, de passer en dérision une pauvre analphabète ou autre difficulté liée à notre état de sous-développement, les voilà tout de suite montes sur leurs grands chevaux pour dénoncer ci et critiquer ça. Hier, c’était l’inondation de la salle de l’aéroport. Oh la bonne aubaine!

Haïti était, une fois de plus, bonne pour la poubelle. Que n’a-t-on pas entendu de critiques acerbes, au sujet de l’irresponsabilité de l’État, du président et patati et patata...

On les sentait dans leur bol de graisse. C’était à qui enverrait le plus vite la dernière photo, ou la dernière vidéo. En 30 minutes, chaque haïtien de la terre avait déjà reçu son lot d’inondation de l’aéroport.

Et pourtant c’était un phénomène mondial. Par manque d’informations, doublé d’un manque de réserves à l’égard de nos problèmes, ils s’en sont donné à cœur joie sans savoir que le problème était à l’échelle planétaire puisque dérivant d’une légère inclinaison de l’axe de rotation de la terre par rapport à la lune, le soleil et d’autres planètes, pour le dire de façon simplifiée. Les eaux des rivières souterraines sont montées à la surface dans un sol déjà engorgé d’eau par la tombée presqu’ininterrompue de pluie pendant plus d’une semaine.

Les pays d’Europe n’ont pas été épargnés, de même que certaines villes des États-Unis, de l’Afrique et autres. Quant à nos voisins dominicains, ils ont même eu un peu plus avec l’eau de mer qui s’est retirée à plus de 100 mètres en certains endroits, faisant craindre même un tsunami.

Pour finir, je dirai que le pays est déjà assez malade et n’a pas besoin de ce genre de coups de poignard de la part de ses propres fils.

Parlez-nous de vos efforts personnels pour rendre le pays vert.

Parlez-nous de vos projets pour aider notre jeunesse.

Parlez-nous d’idées nouvelles pour la survie du pays.

Faites-vous entendre mais sans dénigrer.

Et si par dégoût, vous vous sentez incapables de vivre dans cette ambiance nauséabonde comme vous le répétez si souvent, il n’est pas trop tard pour faire vos valises et partir pour ailleurs.

Ailleurs où l’eau est plus fraîche et l’air plus pur

Allez! Mais allez donc! Le Chili, le Brésil vous attendent. Pourquoi pas l’Australie ou l’Arabie Saoudite.

Allez chez l’oncle Sam vous amuser dans un pays bien réglé avec Donald ou Mc Donald, si vous pensez que votre mieux-être s'y trouve.

Mais de grâce, si vous choisissez de rester au pays pour partager avec vos frères les délices et les déboires de cette terre malgré tout attachante et où vous avez le loisir de jouer dans votre propre cour, veuillez avoir l’élégance de vous taire sur nos malheurs et nos malchances.

Mettez à terre vos genoux, chapelets entre les doigts afin que même par vibration positive vous aidiez le pays à sortir de ce mauvais passage."

Henri Cayard source Facebook