La politique giratoire du pays met à nu l’égoïsme et la radinerie des politiciens qui vocifèrent à travers les rues et les medias dans l’unique objectif d’intoxiquer les plaies et l’affliction d’un peuple à genoux. Ils s'identifient toujours comme des patriotes mais agissent de préférence comme des traitres déguisés, une allure qui met en péril le destin d’un peuple assoiffé d’un leadership hors de l’ordinaire et surtout avide de la démocratie. Cet écrit ne cherche pas à sous-estimer ou dévaloriser la force du peuple Haïtien mais plutôt à dénoncer l’absurdité des mesquins et inciter le rigorisme du peuple.

En tant que fils de ce peuple et du territoire, il est de bon œil de se souvenir que le rôle de tout un chacun est de s’entraider et d’encourager à développer des intérêts communs. Le développement de la mesquinerie se compare à une pandémie affectant l’état d’âme du peuple et sa devise nationale : « L’Union Fait La Force ». Sous l’influence des bavures cyniques des représentants sans vergogne, malheureusement pour nous autres, la grande majorité de gens du pays ignore sa grande force…une force qui peut chambarder des pratiques archaïques, une politique traditionnelle pour indiquer la direction vers le chemin de la satisfaction. Prenons quelques minutes pour réfléchir sur l’importance des questions suivantes : « Qui contrôle votre vie? Les dirigeants ? Vous êtes le seul maître de votre futur. On ne trouve donc pas la solution dans l’obstruction, la confusion, les insultes, les mensonges, on ne la trouve pas non plus dans une contradiction directe de vos désirs et ceux desdits politiciens traditionnels. C’est déshonorant que ces derniers, sur le plan psychologique, veulent toujours faire des disciples à leur image impudique. Que la roue soit tournée sur l’idée que chaque Haïtien manifeste l’intérêt d’apprécier et de travailler aux efforts des autres compatriotes. Ce sera plus leur avantage que la mesquinerie.

En plein milieu de la débauche, des actions et comportement démesurés, je pense être tout simplement un citoyen concerné, qui refuse de salir l’image et le sacrifice de nos ancêtres pour que ce pays soit libre. Tout avait l’air beau et prometteur en chassant les oppresseurs de la perle des caraïbes et on aspirait tous à un avenir prometteur d’être le premier peuple noir indépendant. Pourtant nous sommes au bas de l’échelle au 21ieme siècle. Tout comme beaucoup d’entre vous, aujourd’hui, je me sens comme un vrai raté et il me reste que des déceptions en souvenir et à la mémoire regrettable de nos héros d’Indépendance. Je vous invite tous chers concitoyens d’être un membre de l’équipage, apprenez à penser comme l’être et non passager. Pensez en termes de « Je » et « Nous » au lieu de « Ils » car ceux qui pensent « Ils » ne prendront jamais les premières places.

Le docteur David J. Schwartz dans son ouvrage intitulé, La magie de s’auto diriger, écrit: « Tout comme une petite loupe d’enfant peut, si l’on s’en sert comme il faut, concentrer les rayons du soleil pour allumer un feu, vous pouvez, en consolidant vos pouvoirs psychiques, multiplier votre chance de réussite, votre bonheur, et vous placer sur l’orbite que vous choisissez ». Ce fameux conseil peut être constructivement interprété et vous permettra de consolider vos pouvoirs de penser et de prendre des décisions de sorte que vous puissiez être le seul responsable de votre succès. Ce paragraphe invite tous les citoyens à rejeter l’esclavage moderne et se libérer de la prison mentale et morale, refusez d’être l’audience de flatteurs …refusez d’être des victimes récidives.

Aujourd’hui, c’est un devoir d’enseigner à nos enfants les traces de nos combattants indigènes tout en soulignant que des pratiques comme : « Koupe Tet, Boule Kay », « Dechoukay » dans le temps ne sont plus applicables à l’ère de la démocratie. Il faudrait de génération en génération léguer la même Haïti que les Toussaint, Dessalines, Capois nous ont laissée. Nous n’avons jamais eu le titre d’un peuple flegmatique, le pays est aujourd’hui à la croisée des chemins mais ne nous laissons pas avoir comme un oiseau malade sur une branche, je vous exhorte donc mes chers concitoyens à vous défendre, à vous battre jusqu’au derniers souffle car il ne faut pas que nous soyons délayés dans un système bidon et résigné. Soyez le concepteur et le décorateur du futur de vos enfants…soyez la résistance aux décisions néfastes pour l’avenir du pays, aux hostilités des faux patriotes et surtout soyez le protecteur des valeurs intrinsèques, des mœurs et traditions, des croyances du pays. Coupez les liens avec les gens dont leurs intérêts diffèrent des vôtre et ceux du pays. Défendez-vous contre tous ceux qui mettent en péril la sécurité de vos enfants et protégez-vous contre tous ceux qui obstruent (menacent) le bonheur de vos voisins.

Voyez au-dessus des discours traditionnels par exemple : « Le pays nous offre rien », « Les dirigeants ne se soucient pas du bien-être du peuple ». Vous pouvez passer tout votre vie à vous plaindre des comportements des autres car ce n’est pas interdit mais vous êtes obligés de prendre des décisions, de penser à des nouvelles alternatives ; quand avez-vous, pour la dernière fois, décidé de vous mettre aux côtés de vos voisins pour aider un(e) autre voisin(e) ? Vous ne devez pas être en aucun cas en rupture de ban, prenez davantage un virage à la corde et vous vous rendrez compte que ceci est un des chemins qui mettra fin aux excuses bidons, aux escroqueries et aux abus de confiance. Nous ne pouvons plus nous laisser délier par leurs vénalités ; tout cela peut disparaître si vous voulez qu’ils ne soient plus. Au regard des escrocs, libérez-vous des prétextes qu’ils sont ceux qui décident à la place du peuple parce que vous n’avez pas le fil à la patte. Qu’ils s’occupent du peuple qui leur a fait confiance par le vote, qu’ils arrêtent leurs brigandages (ou qu’ils sont ôtés), point barre ! Après l’effort, c’est le réconfort donc nous ne devons plus accepter toutes ces escroqueries, chassez à cor et cri mes chers compatriotes.

Nous sommes conscients des conditions lamentables du pays mais le choc élastique qu’occasionnent ces conditions vis-à-vis de ses fils en est beaucoup plus grave. La légèreté de mettre aux ordures des valeurs patriotiques et morales, d’incriminer le changement est une lâcheté inégalable (non-négligeable) autrement dit c’est une infraction honteuse. Il est raisonnablement difficile de se sentir Haïtien, de vouloir vivre sur l’île rompre avec elle si vous acceptez encore aujourd’hui de maintenir la tolérance hypocrite et de clouer le bec aux mêmes vieilles pratiques. Nous les avons laissés dérisoirement pendant longtemps nous caresser dans le sens du poil. C’est donc le moment de découvrir le pot aux roses.

Vous n’avez pas besoin d’être historien pour vous pencher sur l’histoire et voir les erreurs qui ont été commises, mais le souci qui a trait au passé surgit du refus de tout ce qui constitue une entrave, une menace pour l’avenir.

« Éduquez-vous de votre passé et concentrez-vous sur votre avenir ».

« N’oubliez pas surtout que tout ce que vous dites et faites sera répété, Ne soyez donc pas une influence d’âme perdue, mais éprouvez-vous de sentiments héroïques et d’âme influe ».

FIEFIE Ernst

Ingénieur Environnemental,

Expert en gestion des risques et catastrophes naturelles,

Doctorant en Génie Civile (Géotechnique)