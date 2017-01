Youri Latortue

Si, d’une manière générale, les hommes et les femmes politiques haïtiens ne font qu’instrumentaliser le concept « d’intégration de la jeunesse » à des fins purement démagogiques, l’actuel Président du Sénat, l’Honorable Sénateur Youri LATORTUE, n’entend pas en faire une simple rhétorique. En effet, pour mesurer la cohérence d’un homme ou d’une femme politique, il suffit de mesurer ses actions à l’aune de ses discours et de rechercher quel coefficient d’adéquation existe entre ces deux variables. Parler de l’intégration, c’est bien. Mais faire de l’intégration, c’est encore mieux. Et le Président Youri LATORTUE s’inscrit de préférence dans la dynamique de l’action éloquente en choisissant Pascal ADRIEN, un citoyen compétent âgé uniquement de 26 ans, comme son Chef de Cabinet. Une décision sans précédent dans les annales de l’Histoire contemporaine haïtienne et qui mérite de faire école.

En jetant son dévolu sur Pascal ADRIEN comme Chef de son Cabinet, Président LATORTUE honore toute une génération et envoie un signal clair à la catégorie sociale majoritaire : la jeunesse haïtienne. Cet acte progressiste et moderne ne fait que témoigner de la volonté manifeste de l’homme fort de la politique haïtienne de rompre avec l’obscurantisme bi-séculaire qui caractérise les pratiques politiques haïtiennes : népotisme, parrainage etc.

Neil ARMSTRONG, en marchant sur le sol lunaire, a prononcé cette parole célèbre : « Un petit pas pour moi, un grand pas pour l’Humanité ». En risquant la paraphrase, après avoir mesuré le poids symbolique de la décision du Président LATORTUE, on peut affirmer ceci : « Un petit pas pour Pascal ADRIEN, un grand pas pour la jeunesse haïtienne. Bravo au Président LATORTUE ».

Il est grand temps que la compétence recouvre ses lettres de noblesse dans la politique haïtienne. La compétence n’est tributaire d’aucun âge particulier, d’aucun sexe spécifique. La modernité politique exige que l’on s’affranchisse des clichés et stéréotypes ayant fait de notre pays la risée du monde entier. Peu importe le prix à payer, aucun sacrifice n’est trop grand pour rompre d’avec un ancien paradigme improductif.

Sans entrer dans une guerre stérile, contre-productive contre les ainés, le Président LATORTUE semble vouloir prôner de préférence l’action intergénérationnelle efficace et efficiente en choisissant comme membres de son cabinet des valeurs sures comme Maitre Osner H. FEVRY, Professeur Auguste D’MEZA et Maitre Momferrier DORVAL, entre autres. Ceci constitue un modèle à dupliquer à tous les échelons de la société haïtienne.

En somme, la jeunesse haïtienne prend acte de la bonne volonté du Président LATORTUE de promouvoir l’intégration réelle et effective des jeunes haïtiens. Que ce premier pas dans la bonne direction en appelle d’autres !

Jacob JOSAPHAT

Citoyen Haïtien