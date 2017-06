La Direction de la Protection civile du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales invite la population à redoubler de prudence par rapport aux pluies et orages attendus ce week-end. Le Centre national de météorologie a annoncé que, les conditions d'humidité dans la Caraïbe centrale, liées au passage de 14ème onde tropicale de la saison, allaient continuer à influencer la situation météorologique à travers le pays les samedi 17 et dimanche 18 juin.

Par conséquent, des averses pourraient occasionner des inondations et des mouvements de terrain tant en milieu urbain que rural.

Des précipitations allant de modérées à fortes se sont abattues, vendredi après-midi et en soirée, sur plusieurs communes des départements du Nord, du Nord-Est, de l'Artibonite et du Centre. Un début d'inondation a été enregistré à Hinche, chef-lieu de ce dernier département.

La Direction de la Protection civile appelle les polulations des zones à hauts risques, notamment ceux qui habitent près des rivières et des ravines, à redoubler de prudence et à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires par rapport à de possibles crues soudaines et inondations.

Les structures de Protection civiles sont en train de renforcer la sensibilisation dans les zones à hauts risques d'inondations, d'éboulement et de glissement de terrain.

