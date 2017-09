L’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a l’avantage d’informer le public en général et les opérateurs en particulier qu’à partir du 1er octobre 2017, un nouveau barème de tarifs et redevances sur les autorisations et services fournis aux opérateurs de télécommunications sera en vigueur. Les modalités d’application sont en cours de discussion avec les intéressés. Ledit barème a pour but de renforcer l’environnement concurrentiel des télécommunications en Haïti, en imposant les mêmes obligations aux opérateurs de même catégorie conformément aux bonnes pratiques internationales.

L’Organe Exécutif du CONATEL saisit cette occasion pour rappeler à tous qu’il continuera sans désemparer à utiliser tous les outils de régulation à sa disposition afin de restructurer le secteur des télécommunications et permettre à toute la société haïtienne d’en tirer le plus grand profit.

Jean David RODNEY, Ing.

Directeur Général