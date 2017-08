Le Chargé d'Affaires des Etats-Unis en Haïti, Monsieur Brian Shukan, a achevé sa mission de trois ans à l'Ambassade des États-Unis en Haïti le vendredi 24 août 2017. Le Chargé d’Affaires Shukan remercie le peuple et le gouvernement haïtiens pour leur hospitalité et leur partenariat. Ses amis, la musique haïtienne et la cuisine locale vont beaucoup lui manquer.

Chargé Shukan a transféré son autorité à Madame Robin Diallo, nouvellement arrivée en Haïti. Elle occupera la fonction de Chargée d'Affaires de la mission jusqu'à l'arrivée d’un ambassadeur, et à partir de ce moment, elle deviendra Ministre Conseiller de l’Ambassade des Etats-Unis en Haïti.

Mme Diallo est impatiente de découvrir le pays et sa culture et de travailler avec le peuple et le gouvernement haïtiens.

