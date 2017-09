Port-au-Prince le 5 septembre 2017.- Le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) informe le public en général et les agents éducatifs en particulier qu’il a été décidé de décréter trois jours de congé dans les écoles publiques et non publiques, du mercredi 6 au vendredi 8 septembre 2017, en prévision du passage de l’ouragan Irma sur Haïti.

Le MENFP invite les directeurs départementaux à prendre toutes les dispositions pour la pleine application de cette disposition.

Les directeurs d’établissements scolaires sont aussi invités à prendre toutes les dispositions pour la sécurisation des matériels et surtout des archives de leur établissement respectif.

Bureau de communication