Déclaration de l’Ambassade des Etats-Unis

sur l’arrestation de Guy Philippe

L’Ambassade des Etats-Unis salue l’arrestation par la Police Nationale d’Haïti le jeudi 5 janvier de Guy Philippe, un fugitif recherché, et la félicite pour son professionnalisme dans la manière dont elle a mené cette arrestation. Monsieur Philippe a été transféré sous la garde des Etats-Unis.

Les États-Unis et le gouvernement haïtien ont une coopération de longue date en matière judiciaire et d'application de la loi, et nous sommes impatients de poursuivre notre coopération à l'avenir.

(Fin de texte)