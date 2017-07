Robert Labrousse

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, a appris avec émotion le décès de M. Robert Labrousse, ancien Secrétaire d’Etat à la coopération externe et ancien ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger.

Robert Labrousse était un homme passionné et profondément humaniste qui servait la République avec amour et générosité. Partout il a laissé l’image d’un homme de dialogue et de convictions.

Le Président de la République salue la mémoire de ce citoyen authentique et adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches.