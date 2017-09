Outre la dénonciation des actes de violence qui ont émaillée la manifestation de l’opposition politique mardi, le Forum économique du secteur privé exige des poursuites judiciaires contre les commanditaires et auteurs des attaques contre les entreprises et des mobiliers… « Une fois de plus, la zone métropolitaine de Port-au-Prince a connu, hier mardi 12 septembre 2017, une journée de violences et de terreurs : jets de pierres, pneus enflammés, véhicules incendiés, entreprises privées attaquées et vandalisées, ambassade lapidée », lit-on dans une note de presse du Forum économique qui condamne avec force « ces actes inacceptables » et présente ses sympathies à tous ceux qui en ont été victimes. Le Forum dit prendre note des communiqués du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et du Secrétaire d’Etat à la sécurité publique. « Nous les exhortons à prendre toutes les mesures nécessaires visant à garantir la sécurité des vies et des biens ainsi qu’à rechercher et à poursuivre en justice les commanditaires et auteurs de ces actes injustifiables. « Un Etat de droit reconnaît et garantit la liberté de tous les citoyens, aussi bien celle de manifester que celle de vaquer librement à leurs activités. Un Etat de droit protège, également, la propriété privée et assure la sécurité de tous », a rappelé le Forum. Le Forum Economique du secteur privé appelle au calme et à la raison et invite tous les citoyens haïtiens à oeuvrer à la réduction des tensions et la mise sur pied d’un dialogue constructif favorisant l’instauration d’une société plus juste, porteuses de progrès économique et créatrice d’emplois et de richesse.

Robenson Geffrard source le nouvelliste