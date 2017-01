Les membres de l’Administration Communale de Port-au-Prince, accompagnés d'agents de la Police Nationale d’Haïti, ont procédé à l’évacuation des espaces du Champ-de-Mars occupés de manière anarchique par des occupants se livrant à diverses activités illégales. L’opération qui a débuté dans la soirée du lundi 16 janvier, conformément au délai de soixante-douze (72) heures accordées aux occupants illégaux, s’est poursuivie jusqu’à l’aube du mardi 17 janvier.

Le Maire de Port-au-Prince, Ralph Youri CHEVRY, qui supervisait les opérations, a une fois de plus rappelé l’impérieuse nécessité de revitaliser l’aire du Champ-de-Mars et lui redonner son visage d’antan. Il a également mis l’accent sur la nécessité d’une appropriation adéquate de cet espace public patrimonial qui revêt pour les Port-au-Princiens une importance capitale de par sa fonction récréative et touristique.

Plusieurs marchands et usagers qui occupaient anarchiquement l’espace avaient déjà volontairement laissé les lieux dans la matinée du lundi 16 janvier, reconnaissant ainsi le bien fondé et la légitimité de la démarche. L’Administration communale en profite pour remercier l’ensemble de ces usagers qui par leur départ volontaire ont apporté leur contribution citoyenne à l’opération.

Outre la Police Nationale d’Haïti, d’autres entités publiques, tels le Ministère des Travaux Publics Transport et Communication (TPTC) et le Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS), ont grandement contribué à l’opération en procédant au nettoyage du Champ-de-Mars ce mardi matin.