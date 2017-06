Tuneb Delpe

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été témoignées suite au décès du Docteur Joseph Jocelyn Turneb DELPÉ, la famille du défunt remercie très sincèrement vous tous qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées, vos écrits, vos interventions, vos éditoriaux, avez su lui manifester votre soutien, votre amitié, votre affection, votre admiration. La famille n’avait jamais été seule dans ces moments combien difficiles et douloureux. Aussi tient-elle à exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à l’endroit :

> de la Présidence de la République

> du Gouvernement de la République

> des Honorables Sénateurs et Députés

> du Parti Nationaliste Démocratique Progressiste d’Haïti (PNDPH)

> du Mouvement Patriotique Populaire Dessalinien (MOPOD)

> du Parti Pitit Desalin

> des nombreux représentants des partis et organisations politiques, des associations paysannes et de la société civile

> des Organismes de droits humains

> de la Police Nationale d’Haïti

> de l’Autorité Portuaire Nationale

> de la Mairie de Port-au-Prince

> des Médias, particulièrement la Radio Télévision Kiskeya et la Radio Télévision Caraïbes

> des Intervenants aux différentes activités organisées en la circonstance

> de la Promotion Paul Bonhomme (1972-1978) de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH)

> des Responsables du Gymnasium Vincent

> de l’Église du Sacré-Cœur

> des célébrants de la cérémonie religieuse, principalement le Révérend Père William Smart

> de la Chorale des Jeunes du Sacré-Cœur (JSC) et

> de Tous ceux et toutes celles qui se sont joints à la famille DELPÉ pour rendre au Docteur Joseph Jocelyn Turneb DELPÉ un dernier et vibrant hommage à la hauteur de l’homme d’état qu’il était.

En plus de vos mots d’encouragement et réconfortants, vous avez, par vos innombrables actions, fait preuve de votre respect pour Turneb (Pépé). Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connu. Il fera toujours partie de nos vies grâce aux beaux souvenirs qu’il a laissés. Comme l’a si bien dit Maya Angelou : « Une grande âme sert tout le monde, tout le temps. Une grande âme ne meurt jamais. Elle nous rassemble encore et encore ».

Que chacun de vous (parents, amis, collègues, frères et sœurs de combat) qui aviez partagé des moments de sa vie soit remercié de tout cœur ! Puissiez-vous continuer à soutenir la famille par vos prières et la garder dans vos pensées !