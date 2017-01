Dans son souci d’accompagner de manière constructive le processus démocratique en Haïti, l’Observatoire Citoyen pour l’Institutionnalisation de la Démocratie (OCID) a poursuivi son observation des élections de 2016 en s’intéressant au déroulement de la phase contentieuse des joutes du 20 novembre 2016 et particulièrement la vérification des résultats de la présidentielle au Centre de Tabulation des Votes (CTV). Au-delà des manquements organisationnels ayant émaillé ces étapes du processus ainsi que des hésitations dans l’interprétation et l’application des textes de lois, l’OCID tient à saluer la tâche éreintante et délicate réalisée par le Conseil Electoral et les tribunaux électoraux dans le traitement des cas complexes de contestation. Il prend aussi acte de la publication des résultats définitifs des élections présidentielles et législatives, tout en espérant qu’elle jettera les bases d’une transition politique régulière et apaisée.

Observation de la poursuite de la phase contentieuse et de la vérification au CTV

Dès le début des audiences auprès des instances contentieuses, l’OCID a gardé sur le terrain ses coordonnateurs régionaux et observateurs long terme pour effectuer un monitoring au sujet du respect des normes et des procédures en matière de contentieux électoral, tant du côté des juges électoraux que des parties contestataires et contestées. Il résulte de cette observation le constat suivant : la phase de contestation s’est déroulée dans des conditions acceptables, nonobstant les failles structurelles dues aux déficiences du système électoral et les tâtonnements quant à l’application de certaines procédures (formation des instances contentieuses, méthodes de vérification au CTV, etc.).

L’OCID a constaté que les séances au niveau des Bureaux de Contentieux Electoral Départemental se sont déroulées sans trop grande difficulté et à la satisfaction d’un grand nombre des parties contestataires. Les incidents de procédure soulevés au sujet de la constitution de ces tribunaux ont été tranchés soit par eux-mêmes soit par le CEP. Cependant, il est à remarquer que, dans la majorité des cas, les motifs de contestation soulevés par les candidats à la présidentielle et aux législatives n’entraient pas dans les attributions des BCED, puisqu’ils sollicitaient essentiellement des vérifications au CTV.

Au niveau du Bureau du Contentieux Electoral National, l’OCID a pris note des divers rebondissements, spécialement au niveau de la présidentielle, liés aux questions de constitution du tribunal, de compétence et d’impartialité des juges. L’OCID considère légales et conformes à l’esprit du décret électoral les décisions prises par le CEP sur les demandes de récusation des juges électoraux faites par les parties demanderesse et défenderesse, à plusieurs phases de la procédure. Ces décisions ont pris en compte le caractère célère de la procédure contentieuse et la nécessité de respecter les délais fixés dans le calendrier électoral. Néanmoins, un flou demeure sur la possibilité ou non pour le CEP de connaitre de ces cas, eu égard notamment au problème de la confusion des fonctions administratives et juridictionnelles de l’institution.

Au sujet de la vérification proprement dite au CTV, l’OCID s’est intéressé, de façon particulière, à la méthodologie de détermination de l’échantillon « aléatoire » de 12% des procès-verbaux adoptée par la 3ème section du BCEN. Compte-tenu du fait que les 391 PV présentés par les candidats Jude Célestin et Moïse Jean-Charles ont fait partie des 1560 à vérifier, cela a clairement remis en question le caractère aléatoire et donc représentatif de l’échantillon. Par contre, la méthode de tirage au sort utilisée pour choisir les 1169 autres PV sur l’échantillon 12% de la population votante de chaque département (soit 299 PV pour l’Ouest I, 77 pour l’Ouest II, 135 pour l’Artibonite, 89 pour le Centre, 60 pour la Grande-Anse, 51 pour les Nippes, 130 pour le Nord, 56 pour le Nord-est, 62 pour le Nord-ouest, 89 pour le Sud, 79 pour le Sud-est et 42 des PV mis à l’écart) peut être considérée comme techniquement adéquate. Tout compte fait, cet échantillon, malgré ses lacunes, a permis d’évaluer la qualité du scrutin.

Sur le plan juridique, l’OCID déplore le fait par le BCEN d’avoir clairement montré, au début de la vérification, une méconnaissance de cette mesure d’instruction et beaucoup d’hésitations sur les procédés à employer. Néanmoins, le recours à l’article 77 des règlements du contentieux électoral pour prendre en main les séances de vérification, bien que tardif, a été nécessaire étant donné les circonstances. Toutefois, l’OCID regrette que la vérification réclamée par les candidats contestataires s’est tenue, pour la plupart du temps, en l’absence de ces derniers.

S’agissant de l’opération de vérification, il faut saluer le fait par le BCEN d’avoir scruté la présence des ratures sur les PV et les listes d’émargement de l’échantillon, l’absence de données de vote, la discordance entre données de vote en chiffres et en lettres, la non-conformité à la feuille de comptage et l’absence des NIN et des signatures ou empreintes. Pour ce qui est de la vérification des numéros d’identification nationale, le CEP a utilisé un procédé non-exhaustif mais admissible consistant à vérifier sur la liste officielle de l’Office National de l’Identification ceux-là qui étaient difficilement lisibles et présentaient des ratures.

Conclusion et recommandations

Somme toute, l’OCID estime que cette phase pour le moins mouvementée du processus électoral, a été porteuse de leçons politiques et juridiques qu’il faut à tout prix retenir. D’une part, il est nécessaire d’institutionnaliser et d’inscrire dans la durée le fonctionnement de la machine électorale en général et le contentieux électoral en particulier. D’autre part, il est nécessaire de démarrer les chantiers de la mise en place d’un autre système de vote plus moderne, requérant le moins d’interventions humaines possibles et utilisant les facilités offertes par l’électronique par exemple. Pour l’OCID, il faut continuer à réduire les possibilités d’irrégularités dues à l’incompétence du personnel vacataire du CEP, sans oublier de sanctionner tous ceux qui se sont rendus coupables d’altérations assimilables à des fraudes.

Par ailleurs, l’Observatoire souhaite que, durant le reste de ce processus électoral, les acteurs politiques se hisseront de plus en plus à la hauteur des attentes de la population et des besoins de ce pays victime continuellement de crises politiques.

L’Observatoire Citoyen pour l’Institutionnalisation de la Démocratie (OCID), consortium de la société civile formé de l’Initiative de la Société Civile, du Centre Œcuménique de Droits Humains et de JURIMEDIA, renouvelle son engagement à travailler à la consolidation de la démocratie en Haïti et, en particulier, à l’instauration d’un système électoral garantissant aux citoyens haïtiens de pouvoir choisir librement et démocratiquement leurs dirigeants.

« Une démocratie pérenne par la vigilance citoyenne »

Membres du Comité de Pilotage

Sylvie BAJEUX

Pour le Centre Œcuménique des Droits Humains (CEDH)

Abdonel DOUDOU

Pour JURIMÉDIA

Rosny DESROCHES

Pour l’Initiative de la Société Civile (ISC)

Pour authentification: Rosny DESROCHES (34466167) et Abdonel DOUDOU (38790493).