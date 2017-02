Aujourd'hui, la section consulaire de l'ambassade a tenu une séance d'information à l'intention d’une vingtaine de propriétaires et employés de cybercafés à l'ambassade des États-Unis à Tabarre. L’objectif de cette activité était de mieux expliquer le processus de demande de visa, de rendre la demande de visa plus facile pour toutes les personnes impliquées et de veiller à ce que les demandes soient aussi bien préparées que possible.

Comme c’est le cas dans plusieurs autres pays, les États-Unis ont adopté un système d’application de visa en ligne. Le format numérique permet un service à la clientèle plus efficace et personnalisé. Il accélère les contrôles de sécurité nécessaires qui aident à protéger les frontières des États-Unis et il permet la production d'un document de voyage plus sûr et polyvalent.

En raison de nombreux facteurs - en premier lieu le manque d'accès à l’Internet – beaucoup de voyageurs haïtiens comptent sur les cybercafés pour les aider à remplir les documents de demande nécessaires pour les visas de tourisme et d'affaires. La section consulaire a invité des représentants de plusieurs cybercafés les plus achalandés de Port-au-Prince afin de présenter les meilleures pratiques pour remplir les demandes de visa, de souligner les erreurs communément rencontrées et mettre en évidence les moyens de rationaliser le processus d'une manière profitable à la clientèle des cafés et aux postulants à l'ambassade.

Le consul général Robert Hannan s'est adressé aux invités et a exprimé l'appréciation de l'ambassade pour le service qu’ils fournissent et qui simplifie le processus pour les éventuels voyageurs.

«Vous aidez à orienter des milliers d'Haïtiens à travers le processus de demande de visa chaque année et vous jouez un rôle important dans notre capacité à interviewer autant de personnes - plus de 100.000 l'année dernière», a déclaré le Consul général.

Bien que le consul général Hannan ait insisté sur le fait que les requérants eux-mêmes sont en fin de compte responsables de ce qui se passe sur leur formulaire, il a néanmoins exhorté les employés des cybercafés à souligner à leurs clients l'importance de toujours dire la vérité.

"Si vous n'avez pas obtenu de visa, cela signifie que vous n'êtes pas qualifié aujourd'hui", a-t-il dit. "Si nous vous surprenons en train de mentir, cela signifie que vous ne serez jamais qualifié."

En plus de voir comment remplir le plus efficacement les formulaires de demande de visa, les invités ont également eu l'occasion d'entendre la Section du Consulat affectée à la Prévention de la fraude qui a fait le point sur certaines des dernières escroqueries en Haïti, y compris plusieurs promesses de visas en échange d'argent. La rencontre s'est terminée par une session de Question/Réponse qui a permis aux invités d’interroger les officiers présents sur la procédure de visa.

C'est pour la deuxième fois que la section consulaire organise une séance de sensibilisation à l’intention du personnel des cybercafés, suite à celle tenue en 2016 qui avait rassemblé un nombre similaire de propriétaires et d'employés de cybercafés en provenance de plusieurs régions d’Haïti. Reconnaissant le rôle important que jouent ces entreprises haïtiennes dans le processus de délivrance des visas, la Section consulaire prévoit de tenir prochainement des séances semblables.

(Fin de texte)