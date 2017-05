Tuneb Delpe

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moise, exprime sa profonde tristesse à l’annonce de la mort de l’ex-Sénateur Turneb Delpé dont l’action a marqué la vie politique haïtienne pendant plusieurs décennies.

Le Chef de l’Etat tient à rendre hommage à un militant qui a œuvré sans relâche pour la démocratie, les droits humains et les libertés individuelles. On ne dira jamais assez les efforts inlassables qu’il a déployés, non sans amertume et désenchantement, tout au long de sa vie, pour faire la promotion du dialogue national.

Aujourd’hui, la société et en particulier la classe politique haïtienne pleurent la perte d’un grand chef de parti, un homme de conviction, un patriote qui offre pour l’avenir des leçons de courage, d’intégrité et d’abnégation. Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, présente ses condoléances les plus sincères à sa famille, à ses proches et à ses alliés politiques.

-FIN-