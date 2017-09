La Chambre de commerce et d’industrie d’Haïti, regroupant les chambres de commerce et d’industrie départementales, exhorte par la présente tous les secteurs de la vie nationale à un moment de réflexion.

Nous vivons depuis quelque temps une situation dangereuse où les institutions politiques de notre pays, que ce soit l’exécutif, le législatif et le judiciaire sont remises en question. Leurs décisions sont âprement critiquées et provoquent des réactions, parfois violentes et certainement condamnables, allant de la grève aux manifestations des rues, en passant par des attaques virulentes à travers la presse ou les médias sociaux.

La vie économique et sociale de la nation est perturbée et les citoyens sont inquiets. Le spectre d’une crise se profile à l’horizon et la CCIH voudrait inviter tous les secteurs de la société à puiser dans leur amour pour notre patrie commune afin de trouver les moyens raisonnables permettant d’entamer un dialogue franc et constructif porteur de solutions durables aux nombreux problèmes auxquels nous faisons face.

La CCIH invite toutes les élites et tous les secteurs organisés de notre pays à tout faire pour que ce dialogue ait lieu. Aucun sacrifice n’est trop grand pour le bien d’Haïti.

La CCIH espère que sa voix sera entendue et se déclare prête à participer à toute rencontre visant à rechercher et mettre en œuvre les pistes de solution favorisant l’émergence d’une société juste, respectueuse des lois, promotrice de progrès économique et créatrice d’emplois et de richesse.

_________________ _______________ _____________

Frantz Bernard Craan Nahomme Dorvil Monode Joseph

Président CCIH/CCIO Président CCIA Président CCIGA

_______________ ____________________

Bob Harry Pierre Jean Robert JB Charles

Président CCINE Président CCIC

___________________ ____________________

Marc Georges Pierre Antoine Borgat

Président CCIN Président CCIC