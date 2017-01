La PROMODEV (Promotion pour le Développement) informe le public, en géneéal et les professionnels et les producteurs agricoles, en particulier que 12 cadres et agriculteurs ont été designés comme Personnalités de l’année 2016 pour le secteur agricole en Haiti.

En effet, depuis 2014, la PROMODEV a pris l’initiative de faire choix des personnages qui ont donné une contribution durable afin de faire avancer le secteur agricole. Les critères sont : 1) affinité pour la paysannerie haitienne,2) présence sur le terrain soit individuellement soit à travers une institution afin d’appuyer les agriculteurs haitiens dans une zone de production 3) acteur ayant contribué à la réalisation d’un projet concret et durable dans le secteur agricole.

La liste des 12 personnalités du secteur agricole pour l’annéee 2016 est la suivante:

1.- Monsieur Junior André Remy CHARLES

Ingénieur-Agronome de formation et spécialiste en Aquaculture, Il a fait ses études universitaires en sciences agronomiques à l’Université Quisqueya en Haïti. Il est le fondateur et PDG de la Ferme Agricole nommée Ferme du Monde Vert Animé basée à Thor 65, Carrefour, Haïti. Cette ferme agro-écologique est un espace d’éducation et d’apprentissage au profit des professionnels d’horizons différents, des jeunes et des élèves. On y trouve des volailles comme les cailles, des oies, dindes, perroquet, des lapins, des reptiles, des singes, un jardin hors-sol, etc.

2. - Madame Murielle VANDRECK

Madame Murielle Vandreck est Coordinatrice du programme de distribution des publications du Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale des Pays ACP-UE (CTA). Beaucoup de lecteurs haïtiens la connaissent, puisqu’elle est en charge de la distribution du Magazine SPORE et des publications du CTA. En Haïti, plus de 1.200 professionnels et agriculteurs ont bénéficié et ont régulièrement reçu le magazine agricole SPORE dont un nouveau numéro est publié tous les deux mois. Ce Magazine SPORE est un document de référence en matière d’innovation, de recherche et de planification stratégique pour les acteurs qui sont impliqués dans le développement agricole et rural.

Avant de rejoindre le CTA, Madame Vandreck a travaillé dans plusieurs petites et moyennes entreprises, où elle a acquis des compétences en gestion et en marketing. Elle se passionne pour les langues et possède une licence en traduction, ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en marketing.

3. - Monsieur Fritz MOISE

Il est l’un des rares Ingénieur-Agronomes qui appuie directement les paysans sur le terrain de la Côte Sud d’Haïti. Normalement, il est le Directeur du Regroupement du Bureau Agricole Communal (BAC) Les Anglais-Tiburon mais il devient, de fait, le Responsable des BAC de Roche-à-Bateau, Aux Coteaux, Port-à-Piment, Chardonnière, Les Anglais et Tiburon. La PROMODEV le considère comme le Bon Samaritain pour les agriculteurs de cette région. L’Agronome Fritz MOISE est un Natif de Cabaret et il est Ingénieur-Agronome de la Promotion 1995-2000 de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV). Il a fait l’option Phytotechnie (production végétale).

4.- Madame Simène JOSEPH

Elle est Agricultrice, Comptable et membres du Conseil d’Administration de la Coopérative pour le Développement de Saint-Michel de l’Attalaye (COOPEDSA). Cette coopérative opère avec ses quatre ateliers dans la transformation des fruits et offre plusieurs produits délicieux: rhum de mangue, liqueur de goyave, poudre de moringa, cocorapé, farine de banane, miel, confiture d’ananas, liqueur de mangue, etc.

5.- Monsieur Frednaud CHARLOTIN

Natif de Trou du Nord, il vient de boucler ses études en sciences agronomiques à la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV) au département des Sciences et Technologie Alimentaire (Promotion 2011-2016). Il réalise actuellement son mémoire de fin d’études sur la stabilisation de la crémasse grenadia. Jeune Entrepreneur Agricole, il est le co-fondateur du Groupe d’Appui à la Production Locale (GAPL). Ce groupe professionnel dispose d’un Atelier qui œuvre notamment dans la transformation de l’arbre véritable en farine à Trou du Nord.

6.- Monsieur Genel EUGENE

Ingénieur-Agronome de formation, il est un agent de développement agricole qui se lance dans la mise en place et dans la promotion des jardins agro-écologiques, du Jardin Mandala, de l’Artisanat qui fabrique le panier en plastic, du chapeau en paille dans le Nord-ouest, notamment au Môle Saint-Nicolas (Mare-Rouge) et à Saint-Louis du Nord. Avec ses collaborateurs et agriculteurs, il a fondé une Mutuelle Solidarité. Il est le Co-fondateur et Président du Groupe de Recherché et d’Appui pour le Développement Agro-écologique Innovateur Durable (GRADAID).

GRADAID comme institution d’appui s’engage dans la promotion d’un modèle de développement durable basé sur la solidarité, la participation et l’intégration populaire avec de meilleures connaissances et d’expériences sur les stratégies de mise en valeurs des potentielles ressources renouvelables (SOL, PLANTES, ANIMEAUX ET L’EAU). Ses approches stratégiques sont fondées sur les moyens d’existences, la recherche, l’expérimentation, l’innovation, la rentabilité agroécologique et l’autonomie des communautés rurales pour un meilleur changement de vie sociale, économique, environnementale et culturelle.

7.- Monsieur Pierre LEGER

Natif des Cayes, l’Agronome Pierre LEGER est le PDG de l’Entreprise Agricole appelée Agri Supply. On le considère comme l’une des figures emblématiques du secteur privé des affaires et de l’Agriculture industrielle en Haïti. Il s’est lancé dans la culture de vétiver dans le sud, ce qui a fait d’Haïti le plus grand producteur de vétiver dans le monde. La PROMODEV se souvient de l’Agronome Pierre LEGER ayant fait une fameuse présentation sur la Contribution de l’agriculture contractuelle au développement économique en Haïti au 6e Briefing sur le Développement tenu en Avril 2014 aux Cayes.

En outre, en mai 2016, il a facilité la signature d’un protocole d’accord entre le Ministère de l’Agriculture et la Firme Agri Supply en vue de contribuer au renforcement de la Production de citron et pour la redynamisation du secteur des huiles essentielles en Haïti.

8.- Révérend-Père Gérard DORMEVIL

Curé de plusieurs chapelles aux Gonaives et Educateur, Père Gérard Dormévil est le Responsable de l’ONG Hans Together qui travaille en agriculture et en éducation. Il est un agriculteur qui valorise Savane Désolée, zone sèche située à l’entrée sud de la ville des Gonaives où il a créé une ferme agricole d’environ 40 hectares. On y trouve du citron, de la banane, du haricot, de la carotte, du chou, du persil, du moringa, etc. En outre, il a installé des pompes hydrauliques à énergie solaire. Cette ferme agricole est un centre agro-écologique qui facilite la réalisation des journées de champ et de la cantine scolaire au profit des écoles de la région

9.- Madame Eunide AMILCAR

Native de Kenscoff, elle est co-fondatrice et Présidente du Mouvement des Femmes Haïtiennes pour le Développement Rural (MOFHADER) qui est une organisation à but non lucratif qui travaille en agriculture, dans la protection de l’environnement et en éducation. Cette organisation a un Centre de transformation de fruits. Elle met sur le marché plusieurs produits comme le beurre d’arachides (Manba), confiture, A-K 100, etc. Madame AMILCAR est également Maire-Adjoint du Conseil Municipal de Kenscoff.

10.- Monsieur Nixon ESTIME.

Il est un natif de Port-au-Prince et a grandi à la Croix-des-Missions. Il s’est lancé d’abord dans la commercialisation de cerises en détail à certains bar-restaurants et hôtels de la place. Il est devenu un Jeune Entrepreneur Agricole. En outre, il a développé une affinité pour la culture du manioc et d’arbre véritable à Gressier. Actuellement, il gère sa propre entreprise dénommée NAPRO (National Production), une entreprise qui transforme le manioc et l’arbre véritable en gâteau, Konparèt et en autres farines pour la consommation. De plus, cette entreprise donne service de transformation à plus de 125 femmes et hommes de la région.

11.- Monsieur Lucmaille LEFRANC

Il est le Directeur régional de Lutherian World Relief (LWR), qui est une ONG internationale valorisant la culture de cacao dans les départements du Nord et du Plateau Central en Haïti. Par exemple, il y a le projet "Création d'Alliances dans le Cacao pour Améliorer l'Accès et l'Organisation en Haïti," Monsieur Lefranc est un Agent de développement qui fait la promotion pour les jeunes dans le secteur agricole en Haïti. Pour l’année 2016, LWR est l’une des rares ONG qui a recruté huit jeunes de PROMODEV pour un stage de 3 mois dans le Nord. Enfin, Monsieur Lucmaille LEFRANC est détenteur d’un diplôme en Sciences Agronomiques qu’il a décroché à Cuba.

12.- Monsieur Jean SIMON

Après avoir été conducteur de camions et d’autobus transportant des passagers de Jérémie à Port-au-Prince depuis plus de 20 ans, Monsieur Jean SIMON s’est lancé dans l’agriculture en créant sa propre ferme agricole de plus de 20 hectares où l’on peut trouver l’élevage de bovins, caprins, équins, de la volaille, de l’apiculture, de la culture d’haricot, du maïs, de la banane, de l’arbre véritable, etc. Cette ferme se trouve à La Digue, localité de la 7e Section Communale de Jérémie. Malheureusement, suite au passage de l’ouragan Matthew, tous ces investissements sont détruits jusqu’à environ 80%. En dépit de tout, son équipe et lui décident de recommencer et ce, vers une nouvelle ferme agricole solide et résiliente.

Talot Bertrand, Ing-Agr.

Spécialiste en Education Relative à l’Environnement