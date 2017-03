Pétionville, 21 mars 2017 – Michel Joseph et Raph Thomassaint Joseph au siège de l'UNESCO à Paris le 23 mars 2017

M. Michel Joseph et M. Raph Thomassaint Joseph, respectivement lauréat catégorie presse parlée et écrite du Prix jeune journaliste en Haïti 1e édition participeront au colloque international sur le thème “Le journalisme sous le feu : défis de notre temps” au siège de l'UNESCO à Paris le 23 mars 2017.

Ce colloque qui réunira les dirigeants des médias, les journalistes, les experts et les États membres de l’UNESCO, vise à donner aux participants l'occasion d'analyser les développements récents qui remettent en question le rôle du journalisme dans le paysage des nouveaux médias. Les intervenants des différents panels discuteront de nouvelles approches pour comprendre le rôle du journalisme à l'ère du numérique et exploreront les mesures existantes et nouvelles qui pourraient renforcer le pluralisme des médias.

Les enjeux qui seront discutés lors du colloque seront entre autres : le nouvel environnement politique, l'impact des nouvelles technologies, l'effondrement du modèle traditionnel, la fragmentation et la polarisation de l’audience, les fausses nouvelles “fake news” et l’éthique professionnelle.

Au cours de cette mission, MM. Michel Joseph et Raph Thomassaint Joseph, accompagnés de M. Jeffrey Clark Lochard, spécialiste de programme Communication et Information du bureau UNESCO Port-au-Prince seront reçus par Madame Lilas Desquiron, Chargée d’Affaires, Chef de la Délégation d’Haïti auprès de l’UNESCO aux bureaux de la Mission. Ils assisteront par la suite à la tranche info Amériques - Haïti (14h10-14h30) de Radio France Internationale (RFI) http://www.rfi.fr/emission/12h10-12h30-tu, présentée par Marie Normand avec qui ils auront l'occasion d'échanger à l’antenne. A la fin de leur séjour, les lauréats en question s’entretiendront avec la journaliste Anne-Cécile Robert au journal Le Monde Diplomatique.

Le Prix jeune journaliste en Haïti est une initiative de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en partenariat les ambassades du Canada, de la France, de la Suisse, le Bureau de la Wallonie-Bruxelles international (WBI), l’Institut français en Haïti (IFH), la Direction nationale du livre (DNL), le ministère de la Culture, la Fondation connaissance et liberté (FOKAL), le centre Pen-Haïti, le Réseau des blogueurs d’Haïti (RBH), la Société Sûrtab, la Radiotélévision nationale d’Haïti (RTNH), la radiotélévision Métropole, la radiotélévision Pacific, les quotidiens « Le Nouvelliste » et « Le National », l’agence haïtienne de presse en ligne Alter Presse, le mensuel « Le Monde diplomatique » et l’UNESCO.

Les organisateurs viennent de lancer le 14 mars dernier la 3e édition autour du thème : Innovation et environnement. Les jeunes de 20 à 35 ans de la presse écrite et orale sont attendus jusqu’au 15 juin 2017. Les dossiers de candidature doivent être envoyés au complet à [email protected] au plus tard le 15 juin 2017 à minuit.

