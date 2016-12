Ce 4 décembre 2016 ramène les 3 ans de notre organisation, LE COLLECTIF du 4 DECEMBRE 2013. Le Collectif s’est donné pour mission de créer un observatoire national pour la promotion de la production nationale, de l’éducation civique, de l’état de droit, de l’éthique dans la gouvernance et du développement du citoyen haïtien.

A l’occasion de notre 3ème anniversaire, nous tenons à saluer tous nos membres fondateurs, les membres de notre Conseil d’administration actuel, nos membres adhérents, la majorité silencieuse du pays qui sympathise avec notre lutte et nous encourage chaque jour davantage en respectant nos consignes et par leurs propos bienveillants témoignés à l’égard de notre organisation. Nous leur disons à tous: BONNE FETE.

Nous vivons actuellement une période tumultueuse à la suite des élections qui ont été organisées pour le remplacement des autorités politiques. Nous comprenons que les intérêts de certains pourraient les obliger à être vigilants et combatifs. Mais ceci n’autorise quiconque à passer outre l’intérêt des autres citoyens voire celui de la nation. Aussi, renouvelons-nous notre APPEL au calme et à la pondération.

Dans les circonstances actuelles, Le COLLECTIF tient à témoigner son appréciation du travail de la Police Nationale d’Haïti qui a garanti un climat serein aux citoyens lors des joutes électorales du 20 novembre dernier.

LE COLLECTIF a aussi noté la maturité et la sagesse de l’électorat qui a contribué au succès de la journée électorale.

LE COLLECTIF du 4 DECEMBRE 2013 prend acte des résultats préliminaires des élections présidentielles. Ceux-ci traduisent en effet la réalité des suffrages exprimés telle qu’indiquait la tendance que nous avions constatée pendant nos observations durant la journée électorale.

En attendant la finalisation du processus qui consacrera le vainqueur des élections présidentielles, LE COLLECTIF DU 4 DECEMBRE tient à rappeler ces points au nouveau président:

1. Votre choix comme Chef de l’Etat Haïtien est un témoignage de la volonté du peuple de divorcer d’avec certains réflexes surannés qui ont marqué le jeu politique haïtien et ont contribué à entretenir le sous-développement de notre pays.

2. Le faible taux de participation aux élections devrait vous interpeller et vous obliger à considérer les réserves d’une bonne partie de la population dans les promesses faites par l’ensemble des candidats lors de la campagne électorale. C’est un enseignement auquel aucun vainqueur ne pourra ni se soustraire ni négliger….

A cet effet, Le COLLECTIF du 4 DECEMBRE se fait l’impérieux devoir de souligner dès maintenant à l’attention de la nouvelle administration qu’il est opportun de rechercher une ENTENTE NATIONALE pour la mise en place d’un Gouvernement de Redressement qui n’émergera pas de tractations occultes ou de négociations pour des postes, mais émergera de choix de citoyens honnêtes, compétents et sérieux dont la mission serait principalement de travailler sur :

o La nécessité d’avoir une NOUVELLE CONSTITUTION plus adaptée

o L’élaboration d’une nouvelle loi bien plus sensée et réfléchie sur les partis politiques

o Le choix d’un Système éducatif national, équitable, formateur de citoyen fonctionnel, responsable, patriote.

o Le choix d’un Système de santé juste, accessible à tous et sécuritaire

o Le choix d’un Système économique progressiste, dynamique et agressif

o Le choix d’un Système judiciaire fonctionnel, juste et équitable

o La question de la Sécurité nationale

o La question du Système cadastral.

o La mise en place des institutions régaliennes comme le Conseil Constitutionnel et le Conseil électoral permanent

o Les lois cadres pour les ministères.

o La mise en place d’un vrai système d’identification de tous les citoyens.

Pendant que nous célébrons nos trois ans de lutte pour la PROMOTION DE LA PRODUCTION NATIONALE ET LA DEFENSE DE NOTRE DIGNITE DE PEUPLE, l’un de nos plus grands souhaits à l’orée de ce nouvel an est que le pays retrouve la stabilité.

UNISSONS NOUS POUR LA CONSTRUCTION DE NOTRE PAYS

VIVE LA PRODUCTION NATIONALE, VIVE LA DIGNITE NATIONALE RETROUVEE; PAIX SUR HAITI.

Signature JR

Jean-Robert Argant

Coordonnateur General

4 décembre 2016