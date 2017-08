L’Unité Technique de Sismologie (UTS) du Bureau des Mines et de l’Energie (BME) s’associe au Ministère de l’Environnement (MDE) et au Secrétariat Permanent de Gestion des Risques et Désastres (SPGRD) pour attirer l’attention de la population en général et celle des Nippes en particulier sur un regain d’activités sismiques enregistrées dans la région au cours de ces dernières semaines.

L’UTS est en mesure de confirmer que deux secousses simultanées de magnitude comprise entre 2 et 3 ont été ressenties à Anse-à-Veau le mercredi 16 août écoulé à 3h10 du matin. Une autre faible secousse ayant une durée de 3 secondes, a été également enregistrée le dimanche 20 août 2017 à 3h11 de l’après-midi, tout comme une autre s’est produite le vendredi 16 juin écoulé vers les 10 heures du soir.

L’UTS rappelle à l’attention de la population qu’un séisme de magnitude 6 survenu le 27 octobre 1952 à 11h20 du soir, suivi de répliques jusqu’en mars 1953, eut à détruire la ville d’Anse-à-Veau. 63 ans plus tard (1952-2015), les énergies accumulées dans les failles actives de la région semblent sortir de leur hibernation puisque près de 46 événements sismiques se sont produits en trois mois, entre le 3 septembre 2015 et le 4 janvier 2016. La secousse du mardi 13 octobre 2015 survenue à 7h58 du matin était de magnitude 4.06 sur l’échelle de Richter, elle a été localisée à 4 km de profondeur et son épicentre était situé à 9 km en mer au Nord de la ville d’Anse-à-Veau. Le séisme avait créé une grande panique dans la population et a été également ressenti à Petite Rivière de Nippes, Baconnois et Arnaud. Depuis lors, la population des Nippes demeure très sensible aux moindres secousses ressenties.

L’UTS rappelle à tout un chacun que les séismes ne sont pas prédictibles et peuvent survenir à n’importe quel moment. Par conséquent, face à la menace sismique, les actions de préparation restent et demeurent de rigueur : respect des normes de construction parasismique, apprentissage du comportement à tenir avant, pendant et après un séisme.

Port-au-Prince, le 21 août 2017

Pour l’UTS :

Claude Preptit

Directeur Général du BME