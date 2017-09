Suite au tremblement de terre enregistré le 19 septembre 2017 au Mexique, l’ambassade d’Haïti à Mexico se fait le devoir d’informer le grand public en général et la presse en particulier de ce qui suit :

- Aucune victime n’est à déplorer dans les rangs de la communauté haïtienne du Mexique.

- L’ambassade a adressé une lettre de sympathie et de solidarité au gouvernement de la ville de Mexico qui a enregistré le plus grand nombre de morts et de blessés.

- En guise de participation à la grande collecte lancée en faveur des victimes, l’ambassade a remis des centaines de bouteilles d'eau à l'Institut National de Migration (INAMI) et à la Secrétairerie d'etat de l'Environnement et des Ressources Naturelles (SEMARNAT).

- Plusieurs membres de la communauté haïtienne établie au Mexique ont participé aux opérations de secours des victimes. Ils sont en majorité des jeunes « Unidos, podemos » (Unis, nous pouvons) et « Todos, somos hermanos » (Nous sommes tous frères).

L’ambassade se réjouit de la spontanéité avec laquelle les compatriotes ont apporté leur contribution au Mexique qui n’avait pas marchandé son aide à Haïti à l’occasion du séisme de janvier 2010, tant au niveau des secours immédiats que de la gestion post-catastrophe.

Mexico le 25 septembre 2017