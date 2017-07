La Direction Générale de la Radio Television Caraïbes réaffirme sa volonté inébranlable de continuer à servir la société haïtienne en général et la jeunesse en particulier. Elle profite de l'occasion pour fixer, à travers cette note, sa position relative à l'incident malheureux survenu la semaine dernière et mettant aux prises le journaliste Guyler C. DELVA et le Jeune-Président de la République Faranday PIERRE-LOUIS du Gouvernement Jeunesse d'Haïti.

La Radio Television Caraïbes, malgré le poids de ses 68 ans, s'estime encore très jeune et réitère son support inconditionnel à la lutte pour l'émancipation intégrale de la jeunesse haïtienne. De ce fait, elle condamne tout comportement préjudiciable à cette catégorie sociale majoritaire dont elle ne cessera jamais de faire la promotion.

Tout en regrettant l'incident survenu, la Direction Générale de la Radio Television Caraïbes comprend les réactions de l'Association des Volontaires pour la Démocratie, du jeune Président Faranday PIERRE-LOUIS, des jeunes du Gouvernement Jeunesse d'Haïti et de tous les jeunes du pays qui ont exprimé leur légitime indignation.

Des mesures seront prises afin qu'un incident de la sorte ne se reproduise plus au sein de cette Institution dévouée au service de la société entiére.

Ensemble, construisons une Haïti meilleure en investissant dans la vaillante jeunesse de notre pays!

Pour la Direction Générale

Marc Anderson BRÉGARD