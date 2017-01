24 Janvier 2017

Le comité du Parti Mobilisation pour le Développement National (M.D.N) dument mandaté par son Assemblée se voit surpris et indigner d’entendre sur la voix des ondes que le nom du Parti a été cité dans une note de presse signée par Morisseau Lazarre datée du 19 Janvier 2017 a titre de président du parti politique MDN (Mobilisation pour le développement National).

Nous portons un démenti formel à cette déclaration tendancieuse du Président du Parti politique Monha (#72) Mr Morisseau Lazarre qui ne peut être président de deux partis politiques en même temps, selon la loi électorale régissant les partis politiques en son article 4 parut dans le Moniteur en date du 16 Janvier 2014 dans sa 10e Edition. Exclue du MDN par décision prise en Assemblée pour infidélité, et d’autres raisons graves qui ne peuvent- être dévoilées. Le MDN prie le public en général et la presse en particulier que Mr. Lazarre n’est plus habilité à intervenir sous aucune forme que ce soit au nom du parti MDN (Mobilisation pour le Développement National).

Le CEP a su trancher en rejetant la demande d’enregistrement du parti MDN faite par Mr. Lazarre lors des joutes électorales de 2015. En conséquence, le comité mandaté du MDN vous prie de noter que nul n’est autorisé à publier ou utiliser sous aucune forme que ce soit le nom du parti sans les signatures des membres mandatés.

Veuillez recevoir, nos remerciements joints à nos salutations patriotiques.

Signé par:

Marcel Louis Jacques Jean Jacques Joseph

Secrétaire Adjoint à la Jeunesse Secrétaire General

Lionel Sagaille Clovis St. Louis

Coordinateur General Relations Publiques