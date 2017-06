en rapport à la situation actuelle de cette dite école d’art.

Port-au-Prince, Haïti, le 1/06/2017

Att : A la communauté Haïtienne

Nous, étudiants de l’Ecole Nationale des Arts (ENARTS), tenons d’abord à remercier tous ceux et celles qui nous ont supportés dans nos revendications, plus précisément les signataires de la pétition du 1/06/2017.

En effet, nous demandons qu’un retour immédiat soit fait sur la décision arbitraire prise par le Directeur Général de l’ENARTS, Mr Philipe DODARD, et la direction actuelle de l'école, approuvée par le Ministre de la Culture Mr Limond TOUSSAINT, qui ont expulsé 11 étudiants de ladite institution sans tenir compte du règlement intérieur de l’ENARTS - qui est une utopie ou un papier factice puisque nous, étudiants, n'avons jamais vu ce dernier.

Nous continuerons jusqu'au bout avec nos revendications justes et légitimes. Nous sommes pour la réouverture de l’ENARTS en bonne et due forme, si et seulement si les responsables de cette institution sont capables de répondre à ces revendications, lesquelles sont pour le bon enseignement des futurs étudiants :

1) Etablir le Statut de l’institution qui jusqu'à date dépend directement du Ministère de la culture.

2) Elaborer un cursus académique bien adapté enseigné par des professeurs de qualité.

3) Mettre à exécution l'accord tripartite signé par le MENFP( Nesmy MANNIGAT), L'ENARTS(Philippe DODARD), et le Ministère de la Culture(Joan Dithny RATON) pour la professionnalisation des promotions sortantes.

4) Assurer l'accompagnement aux projets des étudiants finissants.

5) Mettre à disposition des étudiants un lieu et les matériels nécessaires à un bon apprentissage.

Si au lieu de répondre à nos revendications Monsieur Philippe Dodard préfère rester dans l'indifférence et continue d'employer la force (en allant jusqu'à autoriser la police à violer l'espace de l'établissement), nous serons dans l'obligation de réclamer sa démission ainsi que celle de sa direction académique( Directeur Ipharès BLAIN Junior) et administrative( Léopold Loubert) au plus vite.

Une note signée :

KOLEKTIF POU KORE ENARTS

Les signataires :

1) AURILUS Clarens Edson

2) ANTOINE Godson

3) STERLING Gerry

4) JEAN Rose Darline Pétuelle

5) DORLYS Rousman

6) JEAN PIERRE Amilcar

7)NORZELUS Estevenson

8)GEORGES Sabruna

9)KERNIZAN Marie Jessy

10)EDOUARZIN Patrick

11)GILOT Jean-Marc

12)LAURENT Olivier Don-Stanley

13)DÉSIR Josué

14)FÉLIX Love

15)NOEL Adler Peterson

16)CORNEILLE Rubens

17)FILS MILIEN Marco

18) ETIENNE Stanley

19) LERICHE J.J. Alexandre

20) ALCIDE Valiérie

21) ODENICE Rosenie

22) ISAAC Jameson

23) MERISIER Ludger

24) POPOTTE Ketty

25) CAMILLE Roosevelt

26) ST VICTOR Mykell

27) DOSSOUS Ecclésiaste

28)ILAN Darline

29)JEAN-LOUIS Rodson

30) DÉLICE Jerry Junior

31) DUMOND Borgella

32) PAUL-EDOUARD Dugueslin

33) BLANC Johnson

35) ALQUINTOR James

36) AUGUSTE Muzelenley

37) NAZAIRE Sadrac

38) AUREL Yves Daniel

39) PIERRE Frantz Dourdy

40) MOÏSE Jean-Philippe