Le Premier ministre, M. Jack Guy Lafontant, a procédé, le vendredi 5 mai, à l’ouverture de deux journées de travail réunissant les responsables et des cadres des unités centrales et des organismes déconcentrés relevant de la Primature.

Le but de cette session de travail, dirigée par le Secrétaire général de la Primature M. Hugues Joseph, a été de dégager, à travers des réflexions, des recommandations et discussions, une vision commune pour la gouvernance efficace et efficiente de la Primature.

« Dans une démarche de participation, on se réunit dans ce cadre afin de parvenir à une compréhension commune et à la dynamisation de l'ensemble des services qui composent la Primature, à l'effet de mieux entourer et appuyer le Premier ministre pour lui permettre d'exercer efficacement et pleinement ses fonctions », a indiqué le Secrétaire général, M. Hugues Joseph.

Cette importante rencontre a été l’occasion pour les responsables d’exposer les problèmes et les contraintes auxquels font face leurs services. Ont été également présentés les thèmes d'intérêt pour la gouvernance publique, tels « Le modèle organisationnel de la Primature », « Réflexion et proposition pour une meilleure efficacité de l'action gouvernementale ».

Au terme de ces deux journées de travail, le Secrétaire général a souligné, dans ses propos de clôture, la nécessité et l’obligation de prendre en compte l'ensemble des problèmes exprimés, des recommandations formulées afin d'établir un agenda pour la mise en oeuvre progressive des réponses appropriées.

Bureau de Communication de la Primature