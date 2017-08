Le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) informe le public en général et la communauté éducative en particulier que les premiers résultats de la session ordinaire des examens du bac 2017 ont été publiés pour quatre départements : Centre, Sud, Sud-est et Grand ’Anse.

Ainsi, suivant les statistiques communiquées par le Bureau national des examens d’Etat (BUNEXE), le Centre a un taux de réussite global de 39,37 %, soit 2 056 admis sur 5 222 participants. Le Sud obtient un taux de réussite de 69, 23 %, soit 2 860 admis sur 4 131 participants. Quant au Sud-est, le taux de réussite est de 33, 73 %, soit 1 016 admis sur 3 012 participants. Et pour la Grand ‘Anse, le taux de réussite est de 23, 92 %, soit 616 admis sur 2 575 participants.

Les résultats des autres départements seront communiqués incessamment.

Les résultats du bac par candidat peuvent être consultés en introduisant le numéro d’ordre du candidat pour le niveau d’examen concerné à l’adresse suivante du site web du MENFP : www.menfp.gouv.ht, à compter de ce jeudi 3 août 2017.

Notons que la session extraordinaire du bac est prévue du lundi 21 au jeudi 24 août 2016. Les candidats composeront uniquement dans les matières pour lesquelles ils n’ont pas obtenu leur moyenne.

Bureau de communication