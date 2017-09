Port-au-Prince, le 27 septembre 2017 : L’Electricité d’Haïti déplore qu’à partir du 25 septembre 2017 le rationnement électrique sera intensifié dans certaines zones de la commune de Delmas, dont Delmas 33 à 75 et Delmas 32 à 50. Cette malencontreuse situation qui pénalise les réguliers abonnés est due surtout au mauvais comportement de certains riverains conservateurs et fraudeurs qui empêchent la réalisation du noble projet de la compagnie de réparer tous les réseaux de la zone pour la mise en place de compteurs aux fins de mieux servir la population.

En ce sens, l’EDH en appelle à la population tout entière et surtout aux anciens comités responsables de ces quartiers pour remédier à cette inquiétante situation qui ne fait qu’empirer les conditions déjà précaires de distribution et de commercialisation du courant électrique dans le pays. Ce qui entrainera indubitablement une rupture avec les anciennes pratiques ne profitant qu’à un groupe restreint de la zone et entravant du même coup l’évolution de toute la commune.

L’EDH tout en s’excusant auprès du public en général de l’inconvenance et des tracas causés par une minorité au mépris de la grande majorité souhaite une meilleure compréhension des concernés pour une remise en ordre dans le plus bref délai.

EDH Communication