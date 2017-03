René Préval

Les membres de la famille du très regretté René Préval, Président de la République d’Haïti de 1996 à 2001, puis de 2006 à 2011, ainsi que ses amis et ses proches, remercient sincèrement tous ceux qui leur ont témoigné leur soutien et leur amitié à l’occasion de son soudain décès le 3 mars 2017.

Madame Elisabeth Delatour Préval, son épouse

Madame Dominique Préval Georges, Madame Patricia Préval, Monsieur Alex Georges, ses filles et son gendre

Mme Marie-Claude Préval Calvin, Mme Raymonde Préval Belot, Mme Jacqueline Préval Balu et son époux Jackson Balu, ses sœurs et beau-frère

Mme Myriam Lopez Da Silva, Mme Stéphane Calvin Rosenberg, M. Jean Max Belot, Mme Cynthia Balu, Mme Elsie Balu, M. Claude Balu et leurs conjoints, ses neveux et nièces

Mme Huguette Debrosse, sa belle-mère

MM. Karl et Kosta Delatour, ses beaux-fils

M. et Mme Philippe Debrosse, M. et Mme Patrick Debrosse, M. et Mme Bernard Elie, madame née Fabienne Debrosse, ses beaux-frères et belles-sœurs

MM. Pascal Jacques, Patrice Jean, Emmanuel Jean-Marie et Mones Julien

Mme Solange Lafontant et M. Paul Dubois, Mme Claudette Pety, l’Ambassadeur Robert Manuel, M. Robert Magloire, Mme Madeline Pierre, Mme Cécile Pierre, M.D., Mme Yanick Brisson, M. Pierre Brisson, Mme Edith Bayard, Mme Michèle Montas Dominique, Mme Isabelle Verwaay et Mme Esther Célestin

Ainsi que les familles Préval, Georges, Delatour, Calvin, Belot, Balu, Debrosse, Elie, Talleyrand, Sajous, Mitton, Legros, Sylvain, Valcourt, Lafontant, Rosenberg, Molière, Fils-Aimé, Verret, Longchamp, Lumarque, Lescouflair, Vorbe, Célestin, Bien-Aimé, Jeanty, Momplaisir, Suffrard et Etienne, sans oublier la grande famille du village de Marmelade

Présentent leur respectueuse considération et estime aux autorités haïtiennes :

S.E.M. Jovenel Moïse, Président de la République d’Haïti

M. Enex Jean-Charles, Premier ministre, et les membres de son gouvernement

L’Honorable Sénateur Youri Latortue, Président de l’Assemblée Nationale, et les membres du Parlement

L’Honorable Juge Jules Cantave, Président de la Cour de Cassation

Les grands corps de l’Etat

Le Secrétariat Général de la Présidence

Le Protocole d’Etat de la République d’Haïti

Et aux nombreuses personnalités haïtiennes et étrangères qui ont rendu de vibrants hommages à la mémoire du Président René Préval et ont exprimé leur compassion émue, dont :

Le Président Raul Castro de Cuba

Le Président François Hollande de la République française

Le Président Nicolas Maduro de la République bolivarienne du Venezuela

Le Président Danilo Médina de la République dominicaine

Le Premier Ministre Justin Trudeau du Canada

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations-Unies, Mme Sandra Honoré

S.E.M. Jocelerme Privert, ancien Président de la République

S.E.M. Michel Martelly, ancien Président de la République

S.E.M. Boniface Alexandre, ancien Président de la République

S.E.M. Prosper Avril, ancien Président de la République

M. Evans Paul, ancien Premier ministre

M. Laurent Lamothe, ancien Premier ministre

M. Jean-Max Bellerive, ancien Premier ministre

Mme Michèle D. Pierre-Louis, ancien Premier ministre

M. Jacques-Edouard Alexis, ancien Premier ministre

M. Rosny Smarth, ancien Premier ministre

M. George W. Bush, ancien président des Etats-Unis d’Amérique

M. William J. Clinton, ancien président des Etats-Unis d’Amérique

M. James E. Carter, ancien président des Etats-Unis d’Amérique

The Most Hon. P.J. Patterson, O.N., P.C., Q.C., ancien Premier ministre de la Jamaïque

M. Leonel Fernández Reyna, ancien président de la République dominicaine

Le Secrétaire général de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean

Le Secrétaire général du CARICOM, S.E.M. Irwin Larocque

Leurs Excellences, les Chefs de mission diplomatique en Haïti

Tous ceux et celles qui ont témoigné leurs sympathies aux missions diplomatiques d’Haïti à travers le monde

La famille souhaite remercier aussi tous les employés ou bénévoles, des services publics ou privés, qui se sont mobilisés pendant trois jours pour transformer ces funérailles nationales en un vibrant hommage à la vie de ce serviteur dévoué. Ces remerciements s’étendent à tous ceux qui ont tenu à témoigner leur sympathie aux différentes manifestations organisées pour la circonstance, en Haïti ou aux différentes missions diplomatiques d'Haïti à travers le monde. De façon toute spéciale, la famille salue :

Les célébrants de la messe des funérailles, à savoir :

- Mgr. Désinor Jean

- Mgr. Ducange Sylvain

- Mgr. André Pierre

- Mgr. Joseph Lafontant

- Le Réverend Père William Smarth

Le Révérend Père Evans André Delavar, curé de Marmelade

Les clergés catholique, protestant et épiscopalien, et les représentants du culte Vodou

L’Orchestre à Cordes de Marmelade et chacun de ses membres en particulier

La chorale d’animation de la messe des funérailles

Les associations paysannes, dont KOZEPÈP

Les nombreuses organisations de la société civile

Les représentants des partis politiques

Les étudiants et écoliers qui ont tenu à rendre un dernier hommage au Président Préval

Les membres de la grande communauté artistique

La Direction et le personnel de Pax Villa

La Police Nationale d’Haïti et tous les agents mobilisés pour la circonstance

Les Scouts d'Haïti et les Brigadiers présents sur les différents sites

Le personnel du Centre Ambulancier National

Les médias et autres organes de presse pour l’espace accordé à la mémoire du Président Préval au niveau de la couverture médiatique et des témoignages personnels

La Direction Générale et le personnel du MUPANAH

Le Direction et le personnel de l’Hôtel Karibe

Les responsables du kiosque Occide Jeanty

Tous les proches collaborateurs du Président Préval qui l’ont accompagné au cours de ses deux mandats (membres de Cabinet Particulier et de Secrétariat, Ministres, Secrétaires d’Etat et Directeurs Généraux, Agents de sécurité, personnel de soutien et alii)

La grande communauté marmeladaise

Le Centre agricole Jean L. Dominique de Marmelade

Les membres de la FONDDIM

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont tenu, d’une manière ou d’une autre, à souligner la contribution inestimable et remarquable de René Préval à l’établissement d’un continuum démocratique en Haïti.

Que l’héritage de notre regretté disparu puisse continuer à faire chemin vers le plein épanouissement de notre chère Haïti.

Port-au-Prince, Haïti

Le 24 mars 2017