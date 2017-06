Suite au décès de notre bien-aimée mère, grand-mère et arrière-grand-mère survenu le 7 juin 2017, nous tenons à remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui nous ont témoigné leurs sympathies par des gestes d’attachements, des paroles apaisantes ou des messages de réconfort. Ils ont été appréciés, par chacun, chacune de nous, comme une source d’espérance et de paix.

Nous avons été particulièrement sensibles à la solidarité chaleureuse des acteurs du monde du football haitien. Les témoignages d’animateurs et de journalistes sportifs, de la presse parlée ou écrite, qui ont rappelé la contribution de notre chère Guèguère à ce sport vénéré dans notre pays, nous ont profondément émus.

Aux amis de la famille , aux personnalités politiques, aux membres du secteur privé, aux employés de nos entreprises et à tous ceux et celles qui se sont déplacés pour nous visiter et prendre part aux funérailles de notre chère disparue, le lundi 12 juin, en l’Eglise St Pierre de Pétion Ville, nous disons un profond merci.

Pour la famille : Jean Marie Vorbe

Ce mercredi 13 juin 2017