Note de presse

L’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) informe le public en général et la presse en particulier qu’une rencontre convoquée par le CONATEL a eu lieu le mardi 25 juillet 2017 en son local sis à l’Ave Christophe avec l’INDOTEL (Instituto Dominicano de telecommunicaciones) dans le but d’adresser des problèmes d'interférences au niveau des villes frontalières entre les 2 pays.

Cette réunion de travail a permis aux deux (2) régulateurs de trouver des pistes de solutions communes à des problèmes qui affectent la qualité des services dispensés par les opérateurs locaux, génèrent des pertes de revenus et affectent le développement culturel de part et d’autre de la frontière. Un groupe de travail conjoint effectuera des missions techniques des (2) deux côtés de la frontière afin de mesurer les niveaux d'interférence, de pénétration et de perturbation mutuelle.

Dans un cadre plus large, les parties se sont convenues de la nécessité de revoir le protocole d'accord de 2007 afin d'adresser des problèmes actuels en vue d'anticiper le développement du 4G, de la transition à la Télévision Numérique Terrestre et aussi d'étudier la possibilité d'avoir des agendas communs lors de leur participation aux réunions statutaires au niveau international. Bien d’autres points ont été abordés dont la question du coût du roaming entre les 2 pays. Il est donc question de considérer la régulation collaborative non seulement au niveau technique mais aussi sur l'angle de la régulation des marchés. La rencontre s’est terminée sur des perspectives très intéressantes et le Directeur Général du CONATEL, l’Ingénieur Jean David Rodney en a profité pour inviter son homologue dominicain au Salon de l'Économique Numérique qui se tiendra au pays en novembre prochain.

La délégation Dominicaine était composée du Président de l'INDOTEL, de la Directrice Exécutive et du Directeur Technique, du Sénateur d’Elias Pinas ville frontalière avec la République d'Haïti, de l'Ambassadeur Dominicain en Haïti, du premier Secrétaire à l'Ambassade en Haïti et d'un membre de la Presse.

Unité de communication du CONATEL