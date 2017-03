En raison d'une mauvaise communication et des problèmes qui ne relèvent pas de notre ressort, nous sommes triste d'annoncer que l'Orchestre Tropicana d'Haiti ne sera pas présent a la 19e edition du " Haïtien Compas Festival". Malgré nos efforts, nous ne pouvions pas arriver à un accord. A noter que nous aurons plusieurs autres groupes haïtiens exceptionnels qui performeront. Nous continuerons à avoir le plus grand respect pour l'Orchestre Tropicana d Haiti, ses musiciens et son equipe de gestion.

Rodney Noel