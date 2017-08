Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, a procédé, ce Vendredi 11 août, à l'hôpital de l'OFATMA des Cayes, à l'inauguration d'une Unité de dialyse médicalisée qui devra, entre autres, permettre aux patients du Grand Sud de ne plus se rendre à Port-au-Prince pour des services de dialyse.

En présence du Ministre des Affaires Sociales et du Travail, M. Roosevelt Bellevue, du Directeur Général de l'OFATMA, M. Agabus Joseph, et du Directeur du Programme National de dialyse de l'OFATMA, Dr. Jacques M. Jeudy, le Chef de l'Etat a invité les Haïtien(ne)s en général, puis les autorités et les partenaires institutionnels, à la solidarité et à l'action en vue de résoudre les divers problèmes auxquels sont confrontées les familles haïtiennes, notamment les problèmes de santé.

"C'est la volonté politique qu'il nous faut, et aujourd'hui elle est là", a souligné le Président Jovenel Moïse qui a fait référence à la création de cette deuxième Unité de dialyse médicalisée dans le pays dans moins de six (6), sans compter l'inauguration d'une troisième dans le département du Nord, notamment dans la ville du Cap-Haïtien.

"Tout ce que j'avais promis pour le bien-être de la population haïtienne, je le ferai", a poursuivi le Président de la République qui a invité tous les opérateurs de santé, employés, partenaires privés et internationaux du Ministère de la Santé, à converger leurs actions en vue d'apporter des solutions adéquates aux problèmes urgents, et révolutionner le système de santé en Haïti.

L'Unité de dialyse médicalisée de l'hôpital de l'OFATMA, organisée sur 145 m2 de surface, contient un Système de traitement d'eau, un réservoir d'eau de 26.000 gallons, quatre (4) machines de dialyse, un système solaire de 20 KW. Elle offre de Dialyse péritonéale et d'Emodialyse. Ouverte du Lundi au Samedi, de 7h AM à 6h PM, cette Unité de dialyse médicalisée fonctionnera avec quatre (4) Médecins : un (1) urologue, deux (2) chirurgiens et un (1) interniste nerphrologue.

-Fin-