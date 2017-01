La conférence de New York est dans moins d’une semaine. Long Island University (Brooklyn Campus) accueillera le samedi 21 janvier 2017 des conférenciers et participants venant de partout pour discuter les défis du développement d’Haïti. C’est un évènement à ne pas rater. L’admission est gratuite mais les places sont vraiment limitées. Réservez votre place en cliquant sur le lien suivant. Ça prend moins qu’une minute. N’oubliez surtout pas que quatre auteurs seront en signature et nous commençons exactement à 3 :00PM.

Pour réservation cliquez ici