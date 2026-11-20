El Salvador.- Le président salvadorien Nayib Bukele a déclaré jeudi que les troupes de son pays déployées en Haïti mènent une mission visant à retrouver quatre soldats portés disparus, tout en soutenant des opérations destinées à reconquérir le territoire contrôlé par les gangs armés.

Alors qu’il s’adressait à ses partisans après avoir enregistré sa candidature aux élections de 2027, Bukele a indiqué qu’environ 2 500 soldats salvadoréens prennent part à cette mission à la suite de la disparition de quatre membres de la Force de suppression des gangs (GSF) le 18 octobre.

Il a précisé que les troupes ont reçu le soutien de résidents haïtiens qui aspirent à une sécurité accrue, tout en insistant sur le fait que le déploiement vise principalement à retrouver les soldats disparus et à appuyer les efforts visant à rétablir le contrôle dans les zones touchées par les gangs.

Les forces salvadoriennes ont participé à des opérations destinées à reprendre le contrôle du poste de police de Portail Léogâne, d’une centrale électrique haïtienne (EDH) et du stade Sylvio Cator, où elles ont établi un quartier général opérationnel.

Bukele a rejeté les descriptions de ce déploiement comme une invasion, affirmant que les troupes salvadoriennes quitteront Haïti dès que les quatre soldats disparus auront été retrouvés. Leurs lieux de disparition restent inconnus.