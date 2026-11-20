Le Privy Council, basé à Londres, a confirmé la légalité de l’état d’urgence mis en place en 2011 à Trinité & Tobago, en rejetant un recours constitutionnel déposé par trois hommes arrêtés durant cette période d’urgence.

Cependant, la plus haute cour d’appel du pays a donné raison à deux des hommes sur une question distincte relative à leur droit à une représentation légale, rétablissant une indemnisation de TT$50 000 chacun.

La décision, rendue le mardi 17 novembre, concernait un recours mené par Dominic Pitilal, Earl Elie et Ashmeed Mohammed, qui avaient été retenus sous les pouvoirs d’urgence introduits par l’administration de l’ancienne première ministre Kamla Persad-Bissessar.

Les hommes avaient contesté la constitutionnalité de l’état d’urgence et des dispositions régissant les arrestations et les détentions, soutenant que les mesures portaient atteinte à leurs droits fondamentaux.

Le Privy Council a rejeté le recours visant la déclaration elle-même de l’état d’urgence, estimant que le gouvernement avait agi légalement en invoquant les pouvoirs d’urgence face à des menaces pour la sécurité publique.

L’état d’urgence avait été déclaré en août 2011 dans un contexte désolé par des actes de violence et des activités de gang. Il a donné à les forces de sécurité des pouvoirs accrus pour arrêter et détENTIONner les suspects et a imposé des restrictions de mouvement, y compris des couvre-feux dans des zones désignées.

Ces mesures ont conduit à un grand nombre d’arrestations et ont alimenté des inquiétudes concernant les libertés civiles et l’utilisation des pouvoirs d’urgence.

Tout en validant la légalité du cadre d’urgence, le Privy Council a estimé que Pitilal et Elie avaient droit à une indemnisation pour s’être vu refuser l’accès à un avocat pendant leur détention.

La cour a rétabli des indemnités de TT$50 000 pour chacun d’eux au titre de la violation de leurs droits.

La décision opère une distinction entre l’autorité constitutionnelle du gouvernement à déclarer un état d’urgence et l’obligation des autorités de police à respecter les droits fondamentaux lors de l’exercice des pouvoirs d’urgence.

La décision du tribunal a également abordé l’étendue des pouvoirs d’urgence constitutionnels. Selon la Constitution de Trinité & Tobago, les mesures d’urgence qui restreignent les droits fondamentaux doivent être raisonnablement justifiables en fonction des circonstances.

Le Privy Council a estimé que la violence généralisée et la menace pour la sécurité publique en août 2011 justifiaient la déclaration d’un état d’urgence. Il a de plus maintenu les règles adoptées le 23 août 2011, qui autorisaient la police à arrêter des suspects sans mandat et à détendre des personnes jusqu’à sept jours.

Les juges ont rejeté les arguments soutenant que ces règles étaient anticonstitutionnels, notant qu’il existait des garanties permettant de réviser les détentions et que le Parlement conservait le pouvoir de mettre fin à l’urgence.

Cependant, la cour a souligné que l’existence d’un état d’urgence légal ne retirait pas le droit constitutionnel des détenus à consulter un avocat.

La décision a rétabli les indemnités TT$50 000 accordées auparavant à Pitilal et Elie par la Haute Cour après que la Cour d’appel les ait annulées.

Les deux hommes avaient été également décernés TT$100 000 chacun lors de procès antérieurs pour arrestation ou détention illégales. Les revendications de Mohammed ont été rejetées.

Cette décision renforce l’autorite des gouvernements à introduire des mesures d’urgence face à de graves menaces pour la sécurité publique tout en maintenant les protections constitutionnelles pour les personnes détienues sous ces pouvoirs.