C'est ce Samedi 27 janvier 2018 , à Royal decameron qu'a eu lieu la soirée de clôture de la 12ème édition du Festival de Jazz de Port-au-Prince qui avait démarré depuis tantôt une semaine, soit du 20 au 27 Janvier.

Pour cette prestation, la scène de Pap Jazz Haïti a vu défiler des groupes et artistes comme Strings , Beethova Obas , le Guitariste Norman Brown venant des États Unis d'Amérique, Michael Brun et Follow Jah de Petion-Ville pour faire valoir notre musique traditionnelle qu'est le Rara.

Supportée par le Ministère du Tourisme et des industries créatives, cette énième édition du Pap Jazz Haiti est une réussite, en témoignent les organisateurs du Festival qui n'ont pas marchandé leurs mots pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement et rendu possible la douzième édition dudit Festival, tout en saluant l'arrivée de plusieurs dizaines de touristes venus assister à cet événement grâce à des forfaits pré-planifié pour l'occasion.

Les organisateurs vous donnent déjà rendez-vous en Janvier 2019 pour la 13eme édition du Papjazz Haïti.

EJ/Radio Métropole Haïti