Port-au-Prince, le 11 novembre 2017

En préparation à la tenue du carnaval de l’année 2018 qui aura lieu du dimanche 11 au mardi 13 février 2018, l’Administration Communale de Port-au-Prince a organisé aux locaux de la Mairie le vendredi 10 novembre 2017 une table ronde autour du thème du carnaval 2018.

Sur invitation du Maire Ralph Youri Chevry à plusieurs secteurs du monde artistique et culturel ainsi qu’aux ministères de la culture et du tourisme, les personnalités suivantes ont répondu à l’appel et ont participé à cette table ronde : Ralph Allen, Mario Benjamin, David Charlier, Jean-René Delsoin, Fred Hype, Haze Sylvester, Merline Joseph et Tamara Philippeaux. La Directrice Générale de la Mairie, Anne-René Louis, celle des Affaires Culturelles, Roxane Ledan et de la Coopération externe, Alexa Louis ainsi que des représentants de la diaspora ont également pris part à cette table ronde.

A l’issue des échanges et discussions retenus de cette table ronde, les participants sont tombés en accord pour le thème suivant du carnaval 2018 : « AYITI JAN L DWE YE ». Ils ont également décidé que le carnaval 2018 sera orienté vers le sujet du « recyclage ».

Cette table ronde, tenue exactement trois mois avant le premier jour gras, représente un pas initial vers la restructuration de la machine carnavalesque dans le but de donner du temps aux créateurs de travailler leurs œuvres en accord avec le thème retenu.

Au delà de l’aspect environnemental, les participants de la table ronde souhaitent qu’à travers le carnaval 2018 les différents genres de créations y relatifs soient inspirés des points suivants :

1- Recyclage pour le développement local

2- Protection de l’environnement

3- Amélioration de l’image de notre pays

L’Administration Communale de Port-au-Prince renouvelle sa détermination pour l’organisation d’un carnaval inclusif et innovant de nature à permettre le développement national.

AYITI JAN L DWE YE

Service de Communication

Mairie de Port-au-Prince