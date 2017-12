Charles Aznavour et Olivier Martelly

Le chanteur Charles Aznavour est arrivé en Haïti ce 27 décembre, deux jours avant son grand concert prévu à Tara’s le vendredi 29 décembre 2017. Reçu dans le salon diplomatique de l’aéroport Toussaint Louverture, l’artiste de 93 ans était accompagné de son fils et de son manager.

« Il devait être là depuis hier, mais il a été retenu en Guadeloupe en raison du mauvais temps. Le reste de l’équipe va arriver après », a fait savoir Olivier Martelly de Big O productions, initiateur du spectacle. Le promoteur a aussi tenu à préciser qu’il n’y aurait pas de playback pour ce concert pour lequel Charles Aznavour est le seul artiste affiché. « Tout l’orchestre sera sur place pour l’occasion », a assuré Olivier.

Ce sera un concert assis, en plein air. 1 500 sièges numérotés et quelques tables seront disposés dans l’espace, selon le cerveau de Big O productions, qui espère recevoir environ 1 700 personnes. Pour ce qui est de la vente des cartes, le promoteur a simplement dit : « Sa te ka pi bon. Men nou p ap plenyen ». Les préparatifs vont bon train et avec l’illustre invité sur place 48 heures à l’avance, Olivier juge que le plus dur est déjà accompli.

Réagissant aux rumeurs selon lesquelles il aurait fait l’acquisition de Tara’s, Olivier Martelly a précisé : « Je n’ai pas acheté Tara’s. En tant que promoteur, j’ai loué l’espace pour quelques nuits pour le mois de décembre. Pour moi, c’est l’un des plus beaux espaces dont on dispose en Haïti pour faire des événements, et le jour où je serai en mesure de faire une telle acquisition, je la ferai volontiers. »

Nullement inquiété des retombées que pourraient avoir ces rumeurs sur le grand spectacle qui mettra en vedette le chanteur français le plus populaire dans le monde, le promoteur a plutôt exprimé sa satisfaction d’avoir pu faire venir cette légende en Haïti. « Avoir Charles Aznavour, ce grand nom de la chanson européenne, en Haïti pour 4 jours, alors que d’autres artistes, qui n’ont ni sa popularité, ni son envergure, ne dorment pas ici est pour moi une très grande chose », a ajouté Olivier Martelly, qui dit avoir pour objectif de « remettre » Haïti sur la carte touristique et faire rayonner le pays à travers son domaine qui est l’entertainment.

En attendant le grand concert, un dîner privé sera organisé en l’honneur du chanteur, qui a jugé qu’il n’était pas nécessaire de lui faire visiter le pays puisqu’il n’est pas à sa première visite ici. Pour ce qui est de la façon qu'il occupera ses deux prochaines journées sur le territoire haïtien, les organisateurs de l’événement ont été peu loquaces. On pourrait toutefois croire que l’auteur de « La Bohème » est logé à l’hôtel Kinam, à Pétion-Ville, selon les publications de l’institution sur les réseaux sociaux.

Et que jouera Aznavour, cet artiste qui compte 70 ans de carrière, 50 albums et un millier de chansons pour ceux qui iront le voir à Tara’s ? Pour l’heure on ne sait pas encore. Mais quand on s’appelle Charles Aznavour, – Shahnourh Varinag Aznavourian de son vrai nom – et que l’on compte dans son répertoire un nombre impressionnant de hits, il n’y a pas vraiment moyen de décevoir son public !

source Ticket Magazine