Charles Aznavour

Parlons un peu d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent absolument pas connaître… Saviez-vous que le 9 novembre 1974, Charles Aznavour, vedette de la chanson française, faisait vibrer les murs du Triomphe. Un article paru à propos de ce concert dans le journal Le Nouvelliste révèle : « Charles Aznavour a fait exploser la salle comble du Triomphe qui, dans sa formidable ovation finale, lui criait sa joie, sa gratitude pour –entre autres- ces purs chefs-d’œuvre que sont « Hier encore », « La mama », « Que c’est triste Venise », « Il faut savoir ». L’ingénieur Fritz Joassaint, qui a travaillé dans la sonorisation de ce grand concert, se souvient encore de ce récital. « C’était un événement exceptionnel. Tout le gratin de Port-au-Prince y était. Voir Aznavour sur scène, voir ce seigneur de la chanson française au Triomphe était carrément extraordinaire », confie ce dernier, qui déjà se voit présent à Tara’s ce 29 décembre pour ce nouveau rendez-vous avec Charles Aznavour.

Et, 43 années plus tard, à l’initiative de Big O productions, à qui on doit de grands événements, tels les concerts de Maître Gims (en 2016) et de Chris Brown (juin 2015), la légende de la chanson française posera ses valises en Haïti pour deux nuits et un show unique. Charles Aznavour est âgé, mais comme le disent si bien les journaux français, le nonagénaire n’est pas près de raccrocher ! En effet, l’artiste, reconnu comme le plus vieux chanteur en activité dans le monde, après un concert unique donné à Bercy le 13 décembre, une première dans sa carrière, s’apprête à entamer en janvier 2018 une tournée qui le conduira dans plusieurs villes de France. Et au milieu de toute cette activité, une date a été retenue pour les fans haïtiens.

« Nous avions toujours voulu organiser une activité plus mature dirigée vers une clientèle plus âgée qui n’a pas la chance de sortir trop souvent », explique Olivier Martelly, tête pensante de Big O productions, qui dit avoir pu établir le contact avec la mégastar française grâce à un ami promoteur. Olivier, sans donner de chiffres, concède que la réalisation d’un événement de cette envergure demande une lourde logistique, surtout dans un pays comme le nôtre où tout est incertain. Des billets d’avion aux exigences techniques, il y a eu beaucoup à faire, mais ils ont réussi à tout boucler avec l’aide des sponsors. Tout est en place pour accueillir le chanteur pour ce concert auquel 1 500 à 2 000 personnes sont attendues. « Les portes seront ouvertes dès 7 h p.m., mais le spectacle débutera à 9 h », a fait savoir le numéro un de Big O productions.

Aucun artiste local ne figure sur l’affiche. Aznavour sera la principale attraction de la soirée. Pas de doute qu’il aura beaucoup à offrir au public haïtien.

Après tout, Charles Aznavour, c’est 70 ans de carrière, 50 albums, un millier de chansons, des hits qui ne se comptent plus et environ 80 films et téléfilms... De son vrai nom, Shahnourh Varinag Aznavourian, l’homme a vu le jour à Paris le 22 mai 1924 de parents d’origine arménienne. Ce prénom qu’il utilise sur la scène lui vient en fait d’une infirmière qui, à sa naissance, n’arrivait pas à écrire son nom arménien. Par la suite, toujours pour les besoins de la scène avec laquelle il partage sa vie depuis 84 ans, le « Aznavourian » a été écourté pour devenir « Aznavour ». C’est donc avec ce nom d’artiste que celui qui a commencé par travailler dans l’ombre pour Edith Piaf et qui a écrit divers textes pour le célèbre chanteur Gilbert Bécaud avant de nouer avec le succès en 1956 s’est laissé découvrir par le monde. Et les hits se sont enchaînés, faisant du chanteur une icône de la musique française.

L’Aznavour d’aujourd’hui est fort différent. Avec l’âge beaucoup de choses ont changé. C’est un personnage fort diminué dont la vue a baissé, qui n’entend plus trop bien et qui doit faire l’usage d’un prompteur pour se rappeler ses textes, mais un artiste au talent intact que les Français ont pu retrouver sur scène. C’est aussi à cette version de l’artiste qui espère chanter jusqu’à l’âge de 100 ans que le public haïtien aura droit le vendredi 29 décembre. Mais rien ne devrait pouvoir enlever à l’unicité de l’événement et encore moins atténuer la fraîcheur de ses compositions intemporelles. Alors, avez-vous déjà commencé à dépoussiérer vos anciens cahiers de chants ? En fait, seront-ils vraiment nécessaires pour parler avec Aznavour de ce temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître ? Des textes pareils ne s’oublient tout simplement pas !

Ticket Magazine