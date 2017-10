« Toto Laraque: Guitarement Vôtre Vol.7 – 50 ans de musique (2016, Toto Music Productions, www.totolaraque.com) a paraitre dans le numéro octobre, novembre du Magazine Son et Image.

Philippe Laraque, mieux connu sous le nom de Toto Laraque est un personnage non-seulement coloré à tous points de vue mais aussi et surtout, une pointure incontournable de la musique contemporaine haïtienne à qui il fait honneur depuis plus de cinquante ans déjà.

Guitariste et bassiste imaginatif, créatif, talentueux, généreux et plein de ressources, Toto trace sa route depuis l’âge de onze ans et ses faits d’armes sont nombreux: Membre-fondateur du légendaire Caribbean Sextet et des Shelberts parmi tant d’autres, Toto a dix albums à son actif et a participé d’une manière ou d’une autre à une centaine d’enregistrements de qualité avec des artistes tels qu’Émeline Michel, Weber Sicot, Tania St-Val et Luck Mervil pour ne citer que ceux-là.

Installé au Québec depuis l’an 2000, Toto a plusieurs cordes à son arc puisque c’est aussi un auteur-compositeur fort apprécié de la communauté créolophone pour ses chansons humoristiques et parfois grivoises quoique ce répertoire particulier ne représente pas du tout ce qu’il fait à l’international car il tourne souvent et un peu partout à travers le monde avec des musiques beaucoup plus «nobles» et surtout instrumentales.

Curieux de nature, Toto Laraque est très ouvert à des formes d’expression musicale diverses qu’il intègre aisément dans ses compositions qui se retrouvent encore plus enrichies par ce processus complètement instinctif.

On le retrouve donc sur plusieurs albums en train de jouer non-seulement ses propres compositions, mais aussi des classiques du jazz et même des extraits de bandes originales de films connus. La guitare étant son instrument de prédilection, Toto a enregistré il y a quelques années un album de guitare acoustique solo tout simplement merveilleux dans lequel il répand sa grande âme sans restriction aucune et, vu le plaisir éprouvé et la reconnaissance obtenue, se prépare depuis longtemps à la sortie d’un deuxième dans le même genre et fort attendu d’ailleurs.

Guitarement Vôtre Vol.7 rassemble dix-sept plages instrumentales à caractère disons tropical toutes aussi agréables à écouter les unes que les autres. Accompagné par son fils, Pascal, au piano et à la basse ainsi que par Dimitri Fabien aux percussions, Toto a aussi fait appel à son ami, le grand pianiste Eddy Prophète, sur deux morceaux, une participation particulièrement remarquable par son lyrisme et sa sincérité.

Alternant à la fois compositions de son crû et relectures très personnalisées de standards du jazz tel que «Tequila», le fameux «Over the Rainbow » d’Harold Arlen ou même une interprétation aussi torride que surprenante du célèbre «Concierto de Aranjuez» de Joaquin Rodrigo rebaptisé pour la cause «Aranjuez Kizomba», Toto Laraque excelle comme à son habitude et se livre à 100% dans ce nouvel album superbement enregistré dans son studio-maison, mixé et masteurisé chez Pascal dont il est d’ailleurs très fier. Fortement recommandé aux amateurs de ce qu’on appelle «la BONNE MUSIQUE» et tout ce qu’il me reste à ajouter, c’est mesi anpil Toto! »

Dan Behrman