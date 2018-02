Roody Roodboy

Addresse a Claudel Dumas President du Comité d’organistion du Carnaval et copie au Minstre de la Culture

Port-au-Prince, le 4 février 2018

Monsieur Claudel Dumas

Président du Comité Carnavalesque 2018

Port-Au-Prince, Haïti

Objet: Demande d’autorisation à intégrer le parcours carnavalesque

Monsieur le Président

L’équipe de Roody Roodboy prend avantage de la présente pour vous féliciter pour le travail que vous réalisez dans le cadre de l’organisation du Carnaval National ayant pour titre “Ayiti Sou Wout Chanjman”.

Cette équipe comprend bien qu’organiser un carnaval n’est certainement pas chose aisée étant donné les diverses activités préparatoires à planifier et plus particulièrement celle de choisir les divers groupes musicaux qui devront assurer l’animation sur tout le parcours, vu qu’avec tant de belles méringues et de groupes, il est impossible de satisfaire tout le monde.

Toutefois, l’équipe de Roody Roodboy a été désagréablement surprise de la pas figurer parmi les groupes retenus, étant donné la performance de l’année dernière mais surtout du fait que sa

méringue 2018 est sur toutes les lèvres. Malgré tout, on respecte le fait de ne pas être dans la liste officielle des groupes qui feront partie du défilé pris en charge par l’état.

L’équipe de Roody Roodboy, voulant, d’une part, satisfaire le public en général et ses fanatiques en particulier à l’occasion de cet important événement, et d’autre part , ayant été approchée par des partenaires du secteur privé pour sponsoriser la participation du Groupe au defile carnavalesque, prend plaisir à soumettre, par la présente, aux Membres du Comité une demande formelle d’autorisation de faire partie du parcours, tous les frais étant couverts par ses partenaires.

Cette équipe, vous remercie d’ores et déjà , Monsieur le Président, des suites positives accordées à cette requête, et vous présente l’expression de ses salutations distinguées.

Narcisse Fièvre

Manager Général