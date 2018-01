Grand gagnant, avec 70 points sur 100, du vote des journalistes et animateurs, des membres du jury du comité du carnaval et de celui de Facebook pour le concours national qui a été organisé par l’équipe de Ayiti Mizik Festival en vue d’ajouter un jeune groupe musical au line-up, Buzz a fait très bonne figure à cet événement le 6 janvier dernier en offrant une intéressante prestation et un très beau spectacle. Derrière ce show bien préparé et bien présenté, se cachent Team Viktwa, emmenée par Kesnol Lamour & co, et le staff managérial de Buzz qui est sous la férule de Hébert Pierre.

Des danseuses portant des t-shirts frappés du logo de Buzz ont rejoint sur le stage les musiciens habillés comme des prêtres en début de show pour exécuter leur numéro. Entre-temps, le chanteur du groupe, Junior Bonheur, a rappelé à l'assistance que leur participation est le résultat du choix du public et a annoncé qu’ils allaient jouer du compas, pour bien représenter les jeunes groupes, et non du carnaval comme le font de grands groupes.

« Expérience » de Magnum Band et « Fenomèn Tabou » sont quelques-uns des morceaux interprétés par la jeune formation musicale avant de jouer « Nou pa pè ». À 12h 28 a.m., c’était la fin d’un très bon Buzz, avec un Junior Bonheur qui a fait le show. La prestation de Buzz a été appréciée par les festivaliers et mélomanes présents à cette première édition de Ayiti Mizik Festival à la Henfrasa.

Fondé en 2015, Buzz a déjà joué un peu partout à Port-au-Prince et notamment dans les villes de province. Le groupe a déjà sorti plusieurs chansons et méringues carnavalesques vidéoclippées dont « Kòve w ap fè » featuring Pastè Blaze, « Prizonye », « Bad choice », « Grenadye alaso », « Men mirak la » featuring Kenny Desmangles. Actuellement, la jeune formation musicale se prépare à sortir sous peu son premier album studio en dépit du fait qu’elle a perdu récemment plusieurs musiciens.

Giles Freslet source Ticket Magazine