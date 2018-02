« I am not your Negro » de Raoul Peck

I am not your Negro » (Je ne suis pas votre nègre), du cinéaste haïtien Raoul Peck, figure parmi les cinq nominés pour le César du « meilleur film documentaire » pour l’année 2018, apprend l’agence en ligne AlterPresse.

La 43e cérémonie des César 2018 se tiendra le 2 mars prochain, à Paris (France), annonce l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma.

La liste officielle des films en nomination, dans chaque catégorie, pour les César 2018 a été révélée, le mercredi 31 janvier 2018, à Paris (France).

Les nominés pour le César du « meilleur film documentaire » sont « I am not your Negro de Raoul Peck », « 12 jours » de Raymond Depardon, « À voix haute - La force de la parole » de Stéphane de Freitas, Ladj Ly, « Carré 35 » de Eric Caravaca et « Visages Villages » de Agnès Varda Jr.

Sorti le 3 février 2017, le film « I am not your Negro » a été primé dans les festivals de Berlin (Allemagne), Toronto (Canada), Philadelphie et Chicago (États-Unis).

Le documentaire s’est inspiré de l’œuvre inachevée de l’auteur afro-américain James Baldwin, écrivain (1924-1987), basée sur la vie et l’assassinat de trois figures noires Martin Luther King Jr, Medgar Evers et Malcolm X en lien avec la question raciale de l’époque, aux États-Unis d’Amérique.

Créée en 1975, l’Académie des César regroupe des professionnels de l’industrie cinématographique qui travaillent au rayonnement et au dynamisme du cinéma en France.

Alter Presse