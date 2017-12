Johnny Hallyday — Rob Latour/WWD/Shutters/SIPA

Johnny Hallyday est mort à 74 ans, des suites d’un cancer du poumon, dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé son épouse à l’Agence France Presse. « Johnny Hallyday est parti. J’écris ces mots sans y croire. Et pourtant c’est bien cela. Mon homme n’est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité », écrit-elle dans un communiqué.

Depuis plusieurs semaines, des nouvelles inquiétantes sur son état de santé circulaient. Il aura finalement succombé alors même qu’il préparait la sortie d’un nouvel album qui devait s’intituler Rester Vivant.

Une légende absolue

Le chanteur a connu une carrière à nulle autre pareille dans la musique mais aussi le cinéma. Ses tubes se comptent par dizaines et ses albums se sont vendus à des millions d’exemplaires. Icône de la chanson française, symbole aussi bien des années yé-yé que du rockeur blouson noir, Johnny Hallyday a traversé les modes malgré plusieurs traversées du désert. Les réactions promettent d’être nombreuses et émouvantes après la mort de l’éternelle « idole des jeunes ». Officielle ou non, une période de deuil national s’ouvre aujourd’hui.

Outre des millions de fans éplorés, Johnny Hallyday laisse son épouse Laetitia et leurs deux filles, Jade et Joy (13 et 9 ans).

Benjamin Chapon source 20 min