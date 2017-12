Manno Charlemagne

Au matin du dimanche 10 décembre 2017, Haïti apprenait la nouvelle de la mort de Manno Charlemagne qui luttait stoïquement contre un cancer du poumon. À leur façon plusieurs n’ont pas tardé à partager des messages et anecdotes pour rendre hommage à ce chanteur intemporel dont la formidable voix a porté les souffrances, les blessures, les frustrations, les aspirations de tout un peuple. Auteur de l’autobiographie « Manno Charlemangne, Pou lavi fleri », paru en 2016, Michel Soukar, historien, écrivain et journaliste haïtien revient sur le parcours de ce mapou qu’il considère comme un génie de la chanson haïtienne sortie tout droit de la matrice du peuple haïtien.

Quel homme, quel écrivain haïtien serait le mieux placé pour écrire son autobiographie ? Qui d’autre, si ce n’est Michel Soukar, pourrait mieux le faire ? Joseph Emmanuel Charlemagne, dit Manno Charlemagne, s’est sûrement posé la question avant de confier cette mission à cet historien qui a grandi comme lui à Côte-Plage. Cet homme qui a vu les premiers balbutiements de sa carrière de chanteur, qui y a contribué même. Ce compatriote qui a connu les terreurs du duvaliérisme et les douleurs de l’exil comme lui. Vraiment Manno pourrait difficilement trouver mieux pour rédiger cette œuvre baptisée « Manno Charlemagne pou lavi fleri », parue en 2016 chez C3 éditions à l’initiative de la Banque de la République d’Haïti.

En survolant les pages de ce travail réalisé par Michel Soukar et à la lumière de l’entrevue qu’il nous a accordée on découvre, redécouvre, on comprend mieux cet homme qui est né le 14 avril 1948 à Port-au-Prince entre la rue d’Ennery et la rue Saint-Honoré, sur le boulevard Jean-Jacques Dessalines, au numéro 327.

Pour comprendre Manno Charlemagne, pour comprendre sa rébellion, sa révolte, nous confie Michel Soukar, il faut remonter à son histoire, à son passé. Cette enfance lourdement marquée par les horreurs du régime des Duvalier. Ce régime dictatorial mangeur d’hommes et de rêves qui ne souffrait pas d’idées divergentes. D’ailleurs, le quartier même où habite Manno est une cité de macoutes, un coin que fréquentent ces criminels autorisés et puissants tels que Roger Lafontant, ou le fameux « Ti Bobo ».

Manno connaît ce climat de peur et de terreur dont s’accommodent fort mal les jeunes qui n’étaient pas des soumis. Ceux qui étaient comme Manno. « Ils voulaient contrôler nos vies ou les détruire quand ils ne le pouvaient pas. On n’avait pas le droit de lire, de parler. On n’avait le droit de quoi que ce soit, ne serait-ce qu’organiser un championnat de vacances, sans leur autorisation », se rappelle Michel Soukar, qui a connu l’exil comme Manno.

Manno passe son adolescence à Carrefour. S’il n’a jamais appris la musique, le solfège, Manno se forme lui-même. Il s’enrichit, s’inspire de chanteurs des années 1950-1960. Les Beatles, Dodòf Legros, Joe Trouillot, les chorales catholiques –il faisait partie d’une-. « Il porte les sons, le rythme, les mélodies en lui et au fil d’efforts patients et de conseils, il apprivoise la guitare. Il fonde avec Michel Placide, Toto et Gérard Blain le minijazz Les remarquables … dont il est le chanteur-vedette».

« Les remarquables » se produisent dans divers événements mondains, anniversaires, kermesses, réceptions, à travers Carrefour. Un jour se produisant chez Christophe, alias « Chapo laine », un tonton macoute, il refuse d’exécuter une chanson à la gloire de Duvalier. Pour éviter une arrestation, son ami Rigaud Avril dut le faire partir à bord d’une Peugeot 403, mais cet incident finit par lui conférer l’étiquette d’opposant au régime en cette fin de la décennie 1960.

Michel Soukar se rappelle fort bien les débuts de ce chanteur qui est initié véritablement à la guitare vers le début de la décennie 1970 grâce à son ami Anthony Romain qui lui enseigne comment plaquer et exécuter des accords sur un instrument qu’il lui prête pour s’entrainer. L’autodidacte s’y met avec assiduité et finit par enregistrer son premier disque chez Raoul Denis, disquaire et époux de la célèbre pianiste Micheline Laudun Denis. Manno a le talent et le succès lui est promis. Frappé par son originalité, le musicologue Gérard Merceron lui-même dira : « J’ai vécu 19 ans au Brésil, jamais entendu un tel phrasé musical ».

Michel Soukar aussi est le témoin de l’épisode qui se produit lors d’un récital au Crystal Ciné qui constitue la genèse des événements qui le conduira à l’exil. « Un jour, Albert Ambroise et moi avions décidé d’organiser un récital avec Manno. (…) À un certain moment, trois macoutes que nous connaissions bien, qui habitaient le quartier, entrent de façon très provocatrice, leur révolver bien en évidence, dans la salle. C’était un fait exprès. Ils ont attendu que le récital prenne chair. Et tandis qu’à un certain moment Manno chantait une chanson qui contestait le régime, en guise de protestation, ils se sont levés pour gagner la sortie. Pendant qu’ils sortaient, Manno a changé un accord pour prendre un accord encore plus piqué. Et à ce moment-là, il a apostrophé le type pour lui dire : « Se on ti chante k ap fèt la a, m pa wè poukisa nou fache la a », raconte Michel Soukar.

Mais avec le régime sanguinaire qui est en place, l’on sait bien que cet incident n’augure rien de bon. En effet, sitôt le récital achevé, le directeur de la salle vient trouver Michel Soukar, pour lui dire que quelques hommes demandent à lui parler et que ces derniers l’attendent à son bureau. Michel Soukar arrive et trouve des hommes qui se disent être du Service des contributions (l’ancêtre de la DGI) qui lui demandent de rendre des comptes des recettes de la soirée. Tandis qu’ils font le décompte des billets, Michel, qui a déjà demandé à Albert de dire à Manno de ne pas l’attendre, trouve un subterfuge pour s’éclipser. « Pendant que vous comptiez, je m’en vais aux toilettes », les informe Michel Soukar. Ils acquiescent mais lui disent néanmoins : « Fòw vini wi ».

Michel Soukar ne reviendra pas. Il rentre chez lui à Pacot après avoir déposé Albert chez lui. Manno est néanmoins recherché. « Cela a été le déclencheur des évènements qui allaient conduire Manno en exil », confie Michel Soukar, qui fut lui aussi contraint à l’exil le 3 décembre 1984.

À la chute du régime de Duvalier, Manno Charlemange rentre au pays. « Le reste de l’histoire appartient à une histoire connue. Il a eu son expérience avec le pouvoir Lavalas dont il est sorti meurtri. Déçu entièrement. Après il m’a dit que pour lui, ce pays est foutu. Les Haïtiens, pour la plupart, ne voulaient pas vraiment changer ce pays. Que pour lui, l’expérience Lavalas était la plus grande trahison que ce pays avait connue dans son histoire. Depuis, il a vécu de contrats ici et à l’étranger. Il a fait sortir d’autres disques. Et finalement il a attrapé cette maladie. Manno -qui fumait énormément- a d’abord souffert d’'emphysème pulmonaire puis il y a eu le cancer », raconte l’écrivain qui a côtoyé Manno de manière serrée pour la rédaction de cet ouvrage.

« À l’époque où j’écrivais le livre, j’essayais de le convaincre de partir se faire soigner. Il me disait qu’à 68 ans, après tout ce qu’il avait fait, il aurait dû déjà mourir. Un homme doit savoir quand sa lutte est finie. Malgré tout il est rentré à l’hôpital pour se soigner. Mais en dépit de tout, cela ne marchait pas. Et puis, un jour, j’ai reçu un email de lui. J’ai compris plus tard qu’il me faisait ses adieux à sa façon. Il m’a dit. « M te toujou di w ke mwen menm m pa gen pwoblèm pou m mouri kounye a. Ke m pat janm regrèt m te konnen w. Je ne te demande qu’une chose. Ne change jamais. Reste la personne que tu as toujours été depuis que je t’ai connu alors que tu n’étais qu’un enfant ».

Je l’ai appris. Mais il ne m’a jamais dit que les médecins l’avaient condamné», affirme tout ému l’historien qui a toujours été très proche de Manno même durant l’exil au Canada.

Puis reprenant, un peu plus tard, il nous apprend : « Manno voulait mourir chez lui. Mais c’était trop tard. Dans l’état où il était aucun avion ambulance n’aurait accepté de le transporter. C’était trop tard ». C’était trop tard pour le chanteur engagé qui est décédé un 10 décembre, jour de célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme.

« Manno est un génie sorti tout droit de la matrice du peuple haïtien. Un génie de la chanson populaire. Haïti devra attendre longtemps pour trouver un homme avec un tel génie créateur dans la chanson populaire », explique Michel Soukar, qui a choisi la citation de Jorge Amado « Il n’est de vrai que le peuple » pour introduire ce livre et caractériser la vie de Manno.

Winnie H Gabriel Duvil source Ticket Magazine