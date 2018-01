J’ai pris le temps de suivre cette année la première édition du concours de Noël de la RTVC, alors que je ne suis pas un passionné des événements religieux, particulièrement ceux consacrés au fétichisme de la consommation compulsive. Or, les activités liées à la fête de Noël sont souvent réduites à la stricte logique marchande. C’est la période des pulsions de surconsommation et de toutes formes de pression économique, orchestrée par un système capitaliste visant à surexploiter économiquement tous les aspects de la vie humaine.

Je ne suis pas un passionné des événements religieux, parce que peut-être la religion est une explication trop faible face aux réalités complexes de la vie. Une explication à la fois faible et arrogante, ai-je envie de dire. La religion a fort souvent été instrumentalisée par les dominants pour aliéner les dominés. Peut-être le monde se passera un jour de toutes formes de religion aliénante. Entre temps, j’opte pour l’athéisme. J’ai souvent vu dans l’athéisme une forme d’humilité au sens d’André Comte-Sponville. Je préfère les gens solidaires, sensibles contre les inégalités sociales. Petite précision : tout religieux n’est pas forcément réactionnaire, ainsi que tout athée n’est pas obligatoirement progressiste. Par ailleurs, vu que je suis un être transcendantal, je n’ai jamais écarté la possibilité de vivre ma spiritualité sans Dieu ni religion. L’athéisme et la spiritualité ne sont pas nécessairement aux antipodes.

C’est sans nul doute dans ce même ordre d’idées que j’étais attiré cette année par certaines vérités dans plusieurs chansons de Noël, invitant à la réflexion, à la générosité, à l’expression de l’amour, à la libération, à une sorte de bonheur authentique, etc. Seule la vérité est spirituelle, pourrait-on dire ! Je dis merci à Radiotélévision Caraïbes pour ces découvertes par l’entremise de la première édition de son concours de Noël.

Ce concours était pour moi l’événement de l’année 2017. Beaucoup de gens l’ont considéré en tant que tel. Il a provoqué excitation, émoi, une sensation de joie, notamment sur les réseaux sociaux. Cette euphorie a permis de comprendre une certaine forme de désir à la fois collectif et éclatant de renouer avec une tradition de concours de Noël dans le pays. J’ai été particulièrement charmé par l’expérience du talentueux Buteau Jean Garmel. Une mélodie réussie, efficace et très équilibrée, alternant habilement répétitions et variations. Les structures rythmiques ont été bien travaillées. J’ai mémorisé presque toutes les paroles. L’artiste m’a fasciné. Il a répandu une image attrayante. Ses émotions, sa propre sensibilité artistique, son expressivité, sa diction, la qualité de sa voix, son originalité, son sens de créativité, sa maitrise de la technique de respiration et sa bonne résistance physique sur scène ont fait toute la différence.

Je n’ignore pas les critiques à propos de l’artiste. « Ça fait partie de la game », pour reprendre une expression chère aux québécois. Même les artistes les plus notoires au monde ont des personnes qui les critiquent pour une raison ou pour une autre. Le jeune Buteau Jean Garmel doit seulement écouter les critiques susceptibles de rendre son style meilleur. Autrement dit, il doit faire une bonne gestion des critiques, tout en évitant de s’associer aux soi-disant procès concernant son avenir d’artiste. Toutefois, fais attention aux louanges, mon gars ! Ne te laisse pas prendre au piège de la gloire ! Continue de bien travailler et de faire plus d’efforts ! L’effort seul sera capable de donner plus de piment à ta carrière !

Ricarson DORCE

Boston, le 30 décembre 2017