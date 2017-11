Un cocktail d’échanges et de partages a été organisé à l’intention des deux cents inscrits à la première édition du concours de chant baptisé « Noël Caraïbes ». L’occasion pour les membres du comité organisateur de discuter et d’échanger avec les postulants sur le processus du déroulement du concours.

Les dés sont jetés. Du 26 novembre au 21 décembre 2017, le public et les téléspectateurs de la RTVC pourront, derrière leur petit écran, apprécier la performance de nouveaux talents. Ceux qui, par leur composition musicale, vont allonger la liste des chansons de Noël du répertoire musical haïtien. Ils étaient plus de deux cents représentants de groupes musicaux, de chanteurs, de musiciens et de chefs d’orchestres à répondre présent à l’invitation du comité organisateur. Un cocktail d’échanges et de partages a été organisé à leur intention, le vendredi 17 novembre, à Miche’s Garden. L’occasion pour Réal Louis, le président du comité, accompagné du directeur musical, Caleb François, de répondre à toutes les questions des concurrents. Déjà, croient-ils, Noël Caraïbes est le temps de la belle et grande aventure.

D’entrée de jeu, Réal Louis et Caleb François ont pris le soin d’expliquer aux concurrents les raisons portant la RTVC à organiser de tel concours. L’objectif premier consiste à découvrir et à encourager de nouveaux talents dans le pays. Ensuite, la RTVC souhaite, à sa façon, contribuer à l’enrichissement du répertoire de la musique noël en Haïti. Les deux intervenants ont également mis l’accent sur la nécessité d’avoir une série de productions répondant au standard international. Dans cette dynamique, a soutenu Réal Louis, des experts et des professionnels du secteur musical haïtien, triés sur le volet, auront à sanctionner chaque interprétation selon les normes musicales. « La qualité et l’excellence sont incontournables dans ce concours », ont-ils avancé.

Par ailleurs, le producteur du concours, Réal Louis et le directeur musical, Caleb François ont fait savoir que les cinquante meilleures compositions répondant aux différents critères préétablis seront sélectionnées. Viendra ensuite, la deuxième étape, le temps des tournages dans le cadre de la réalisation d’un show télévisé où le public et les téléspectateurs auront, pendant une semaine, à apprécier la performance et le talent de chaque artiste. En effet, l’équipe organisatrice prévoit de réaliser cinq émissions au cours desquelles, les cinquante meilleurs talents auront à performer sur le plateau de la RTVC.

Après une première semaine de tournage, les membres du jury dont le directeur de l’école de musique St-Trinité, le révérend père David César, le fameux chanteur haïtien ayant laissé le plus de chanson de Noël dans le répertoire de la musique en Haïti, Lionel Benjamin et l’excellent compositeur haïtien, Pierre Rigaud Chéry, auront à sélectionner dix meilleures interprétations pour l’étape finale. Alors que les dix meilleures chansons choisies seront en rotation sur les ondes de stations radios du Groupe Caraïbes, l’équipe organisatrice du concours se chargera de réaliser une vidéo pour chacun des dix finalistes.

Dans la même veine, a ajouté Réal Louis, le concepteur du concours, le 20 décembre est la date retenue pour la vente signature d’un CD comportant la musique des dix finalistes, à la rue Chavannes. Le 21 décembre est réservé pour la grande finale où chacun des dix finalistes offriront au public et aux téléspectateurs de la Rtvc un spectacle « live ». Chaque chanteur peut se faire accompagner de son orchestre ou celui dont le comité mettra à sa disposition. Le 23 décembre, les dix finalistes du concours, aux côtés d’autres artistes et musiciens du terroir dont les six finalistes et gagnantes de Podium quartiers, se donneront en spectacle, au champ de mars, en prélude à la fête de Noël. Une initiative du Ministère de la culture et de la communication.

A noter que, le premier prix du concours est une voiture flambant neuve. « Noël Caraïbes » est une initiative de la Radiotélévision Caraïbes. Le thème retenu pour cette première édition est : « Nwèl lakay ».

Joe Antoine Jn Baptiste

Crédit photo : Lowens Josma