Noël caraïbes est lancée. Cette nouvelle initiative de la radiotélévision Caraïbes a un but, une mission et un objectif : renforcer et dynamiser le répertoire de la musique de noël en Haïti. Aussi constitue-t-elle une porte ouverte pour découvrir de nouvelles étoiles montante dans le pays. Thème retenu : « Noel lakay ». Les inscriptions débutent le mercredi 11 octobre 2017.

Après podium quartiers, Radio Télévision Caraïbes vient avec « Noël Caraïbes ». Ce concours de chants articulé autour des fêtes de fin d’année, particulièrement la fête de Noël, a pour objectif de renforcer et d’enrichir le répertoire des chansons de Noël dans le pays.

Noël Caraïbes est également cette dynamique dont la mission est d’offrir aux étoiles montantes de la République la possibilité de produire de nouvelles mélodies. Des mélodies qui peuvent rappeler la valeur et l’importance d’une telle époque dans la vie de chaque haïtien.

En ce sens, les mélomanes auront aussi la chance de revivre l’ambiance qui régnait dans les quartiers, les différentes zones du pays ; ils pourront gouter à l’esprit de partage, de convivialité et d’amour dans le temps. Ce concours de chant pour la Noël est une façon pour Radiotélévision Caraïbes de ne pas laisser disparaitre cette tradition.

Toute une équipe au sein de la RTVC est mobilisée. Elle veut partager au grand public un moment de rêve. Aussi parte-elle en quête de nouveaux talents afin insuffler un nouveau souffle au pays.

Des prix alléchants attendent ceux qui remporteront ce concours. Le premier prix est une voiture flambant neuve.