Coucou tout le monde! Je devais vous rencontrer sur le blog aujourd’hui pour parler d’un évènement qui compte beaucoup moi. C’est en fait la chose la plus importante de ma vie et j’étais tellement excitée à l’idée de vous écrire ce billet. Je n’ai encore jamais eu l’occasion de vous parler de ma grossesse, mon accouchement, ma période post-partum, ce nouveau rôle de ma vie qui est la maternité, la question de l’allaitement maternelle…toute une encyclopédie dont je rêve de vous en faire le résumé. Et à l’occasion des trois mois de naissance de ma fille cette semaine, je me suis sentie prête et comme je vous disais, je devais vous faire ce billet-là.

Sauf que, je suis entre-temps tombée sur ces photos qui me fascinent. Je n’arrive pas à trouver les mots pour vous raconter combien je suis impressionnée, bluffée. Je n’ai pas de voix devant cet album photo de la chanteuse Riva NYRI Precil, le jour de son mariage.

Un hommage vibrant à la culture haïtienne, un coup d’éclat porté sur le vodou, une fierté de son origine, un amour qu’on sent, qu’on peut toucher…si perceptible !

Je suis subjuguée devant l’élégance, cette autre manière de célébrer ses ancêtres, cette façon d’ouvrir sa culture au monde, de l’embrasser et de s’en réjouir.

Du coup, ce mariage nous renvoie notre propre beauté au visage, la beauté d’une race, d’une culture unique…une culture qu’on nous a enlevé, que l’esclavage a banni de notre être. Ce que nous sommes s’est envolé en face d’une sainte croix et d’autres figurines plus polies, plus blanches.

Je ne crois pas que quelque chose va changer dans ma vie honnêtement. Je dois être sincère avec vous. Ce niveau d’acceptation de soi me fait beaucoup réfléchir, j’ai les yeux mouillés de larmes au moment même où je vous écris, je suis un peu secouée et je ne sais même pas pourquoi je suis autant choquée. Cependant, je sais que ma sensibilité n’est pas aussi puissante que ma force.

Je tenais simplement à partager cet amour qui règne sur les photos. Cet amour envers l’autre, envers soi, envers sa terre, ses origines, ses croyances, son univers, cet amour trop beau et de vous le conseiller. Il suffit d’apprendre à s’écouter, et de vivre au son des battements de son propre cœur. Vous avez vos propres croyances, vos propres goûts…aimez le de tout votre cœur et laissez l’autre vivre et assumer tranquillement ses choix. Ce n’est qu’en exprimant l’amour véritable que la vraie beauté de ce monde apparaisse. Ce monde où la diversité est son plus grand atout.

Je vous souhaite d’aimer, d’aimer, encore et toujours !

Source: shoomeatove.wordpress.com

Meem Shoomeatove a une formation en Journalisme/Communication-Marketing/Management. Une passionnée de photographie et d'infographie, elle s’intéresse aussi à l'écriture. Ex Animatrice de l' émission radiophonique ''Le Coach Magazine'' sur RFM 104.9/ www.rfmhaiti.com , elle est aussi organisatrice d'évènements culturels. Depuis août 2017, elle endosse un nouveau role dans sa vie: maman d'une petite fille! Elle la surnomme '' Boule de joie''. Bienvenue dans son univers entier!